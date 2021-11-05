Где в России ухудшилась эпидемиологическая обстановка

В десяти регионах России зафиксировано ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она призвала ускорить вакцинацию и пресекать случаи фальсификации QR-кодов.

Фото: ТАСС ТАСС

В настоящий момент в России ситуация с распространением COVID-19 осложнена в десяти регионах, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. За основание взяты показатели в период с 29 октября по 5 ноября.

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В зависимости от текущей обстановки в этих регионах изменилась их цветовая индикация на карте - у семи из десяти с оранжевой на красную. Это, как поясняет оперштаб, означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения или низкий уровень охвата тестированием.

Практически во всех регионах страны уже введена и действует система QR-кодов для посещения заведений общественного питания, государственных структур, культурных объектов и прочего. Голикова отметила, что необходимо ускорить вакцинацию и пресекать попытки фальсификации медицинских документов о прививке. Это нужно для прерывания цепочки распространения COVID-19.

"Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах От этого зависят сроки окончания пандемии для России", - сказала Голикова.

По данным оперативного штаба, на 5 ноября в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились 60 004 358 человек. Полностью иммунизацию прошли 57 256 745 человек.

Таким образом, уровень коллективного иммунитета в стране составляет 48%.

Как ранее сообщал Роспотребнадзор, для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы в России вакцинировались или переболели не менее 80% населения.

По сравнению с началом октября темпы вакцинации в Москве возросли более чем в четыре раза. Сейчас в столице ежедневно делают прививку около 23 тыс. человек, ревакцинацию проходят примерно 7 тыс. человек в сутки.

Сегодня премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому мера по стимулированию населения к вакцинации - проведение розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных - продлевается до 31 декабря включительно.