Где в России ухудшилась эпидемиологическая обстановка

В десяти регионах России зафиксировано ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она призвала ускорить вакцинацию и пресекать случаи фальсификации QR-кодов.
В настоящий момент в России ситуация с распространением COVID-19 осложнена в десяти регионах, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. За основание взяты показатели в период с 29 октября по 5 ноября.
"Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия", - говорится в сообщении, опубликованном федеральным оперативным штабом.
В зависимости от текущей обстановки в этих регионах изменилась их цветовая индикация на карте - у семи из десяти с оранжевой на красную. Это, как поясняет оперштаб, означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения или низкий уровень охвата тестированием.
Практически во всех регионах страны уже введена и действует система QR-кодов для посещения заведений общественного питания, государственных структур, культурных объектов и прочего. Голикова отметила, что необходимо ускорить вакцинацию и пресекать попытки фальсификации медицинских документов о прививке. Это нужно для прерывания цепочки распространения COVID-19.
"Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах От этого зависят сроки окончания пандемии для России", - сказала Голикова.
По данным оперативного штаба, на 5 ноября в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились 60 004 358 человек. Полностью иммунизацию прошли 57 256 745 человек.
Таким образом, уровень коллективного иммунитета в стране составляет 48%.
Как ранее сообщал Роспотребнадзор, для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы в России вакцинировались или переболели не менее 80% населения.
По сравнению с началом октября темпы вакцинации в Москве возросли более чем в четыре раза. Сейчас в столице ежедневно делают прививку около 23 тыс. человек, ревакцинацию проходят примерно 7 тыс. человек в сутки.
Сегодня премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому мера по стимулированию населения к вакцинации - проведение розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных - продлевается до 31 декабря включительно.
Предполагается, что благодаря двум дополнительным тиражам количество победителей увеличится до 2 тыс. человек. За прошедшие 24 часа в России выявлено 40 735 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 28 605 человек, скончались - 1192. Лидерами по показателю ежесуточной заболеваемости остаются — Москва (6407 новых случаев), Санкт-Петербург (3363) и Московская область (2835). Второй день подряд в стране коэффициент распространения COVID-19, который показывает, сколько в среднем заразившийся человек успевает инфицировать других людей до момента своей изоляции, держится на уровне ниже единицы - 0,99. Два дня подряд это происходит впервые почти за два месяца.