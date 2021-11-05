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Где в России ухудшилась эпидемиологическая обстановка

Газета.Ru
9 минут назад

В десяти регионах России зафиксировано ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она призвала ускорить вакцинацию и пресекать случаи фальсификации QR-кодов.

Где в России ухудшилась эпидемиологическая обстановка
Фото: ТАССТАСС

В настоящий момент в России ситуация с распространением COVID-19 осложнена в десяти регионах, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. За основание взяты показатели в период с 29 октября по 5 ноября.

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"Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия", - говорится в сообщении, опубликованном федеральным оперативным штабом.

В зависимости от текущей обстановки в этих регионах изменилась их цветовая индикация на карте - у семи из десяти с оранжевой на красную. Это, как поясняет оперштаб, означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения или низкий уровень охвата тестированием.

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Практически во всех регионах страны уже введена и действует система QR-кодов для посещения заведений общественного питания, государственных структур, культурных объектов и прочего. Голикова отметила, что необходимо ускорить вакцинацию и пресекать попытки фальсификации медицинских документов о прививке. Это нужно для прерывания цепочки распространения COVID-19.

"Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах От этого зависят сроки окончания пандемии для России", - сказала Голикова.

По данным оперативного штаба, на 5 ноября в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились 60 004 358 человек. Полностью иммунизацию прошли 57 256 745 человек.

Таким образом, уровень коллективного иммунитета в стране составляет 48%.

Как ранее сообщал Роспотребнадзор, для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы в России вакцинировались или переболели не менее 80% населения.

По сравнению с началом октября темпы вакцинации в Москве возросли более чем в четыре раза. Сейчас в столице ежедневно делают прививку около 23 тыс. человек, ревакцинацию проходят примерно 7 тыс. человек в сутки.

Сегодня премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому мера по стимулированию населения к вакцинации - проведение розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных - продлевается до 31 декабря включительно.

Предполагается, что благодаря двум дополнительным тиражам количество победителей увеличится до 2 тыс. человек. За прошедшие 24 часа в России выявлено 40 735 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 28 605 человек, скончались - 1192. Лидерами по показателю ежесуточной заболеваемости остаются — Москва (6407 новых случаев), Санкт-Петербург (3363) и Московская область (2835). Второй день подряд в стране коэффициент распространения COVID-19, который показывает, сколько в среднем заразившийся человек успевает инфицировать других людей до момента своей изоляции, держится на уровне ниже единицы - 0,99. Два дня подряд это происходит впервые почти за два месяца.

Общество,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,
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