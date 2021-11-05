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Соловьев жестко высказался о драке в Новой Москве: «Никаких поблажек»

Ювелина Бернст
1 час назад

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в своем Telegram-канале нападение кавказцев на мужчину с малолетним ребенком в Новой Москве.

Соловьев прокомментировал драку в Новой Москве
Фото: ТАССТАСС

В подобных ситуациях власти должны действовать методично и неотвратимо, заявил Соловьев. Он отметил, что каждый такой инцидент должен быть расследован, а нападающие привлечены к строжайшей ответственности.

Телеведущий также высказал мнение, что возбуждать дела по таким инцидентам следует без заявлений со стороны пострадавших, в виду общественной значимости случившегося.

«Необходима нулевая толерантность к такого рода преступлениям… Никаких поблажек», - заключил журналист.

В Новых Ватутинках в День народного единства кавказцы толпой напали на мужчину с маленького сыном. Конфликт начался в магазине, где один из мужчин неславянской внешности гонялся с ножом за другим.

Появилось видео начала конфликта кавказцев с мужчиной в Новой Москве

Позже ссора продолжилась на улице. Кавказцы избили мужчину на глазах у его ребенка. Прокуратура начала проверку по факту инцидента, также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Общество,Владимир Соловьев,Генпрокуратура РФ,
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