Соловьев прокомментировал драку в Новой Москве

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в своем Telegram-канале нападение кавказцев на мужчину с малолетним ребенком в Новой Москве.

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В подобных ситуациях власти должны действовать методично и неотвратимо, заявил Соловьев. Он отметил, что каждый такой инцидент должен быть расследован, а нападающие привлечены к строжайшей ответственности.

Телеведущий также высказал мнение, что возбуждать дела по таким инцидентам следует без заявлений со стороны пострадавших, в виду общественной значимости случившегося.

«Необходима нулевая толерантность к такого рода преступлениям… Никаких поблажек», - заключил журналист.

В Новых Ватутинках в День народного единства кавказцы толпой напали на мужчину с маленького сыном. Конфликт начался в магазине, где один из мужчин неславянской внешности гонялся с ножом за другим.