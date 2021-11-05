Соловьев прокомментировал драку в Новой Москве

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в своем Telegram-канале нападение кавказцев на мужчину с малолетним ребенком в Новой Москве.
В подобных ситуациях власти должны действовать методично и неотвратимо, заявил Соловьев. Он отметил, что каждый такой инцидент должен быть расследован, а нападающие привлечены к строжайшей ответственности.
Телеведущий также высказал мнение, что возбуждать дела по таким инцидентам следует без заявлений со стороны пострадавших, в виду общественной значимости случившегося.
«Необходима нулевая толерантность к такого рода преступлениям… Никаких поблажек», - заключил журналист.
В Новых Ватутинках в День народного единства кавказцы толпой напали на мужчину с маленького сыном. Конфликт начался в магазине, где один из мужчин неславянской внешности гонялся с ножом за другим.
Позже ссора продолжилась на улице. Кавказцы избили мужчину на глазах у его ребенка. Прокуратура начала проверку по факту инцидента, также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».