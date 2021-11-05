Путин возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе. Видео

Президент России Владимир Путин в четверг в Севастополе возложил цветы к вечному огню мемориального комплекса, посвященного окончанию Гражданской войны, и поздравил крымчан, а также всех граждан страны с Днем народного единства.
"Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости", - отметил президент во время своего выступления.
Владимир Путин назвал начавшуюся после революции 1917 года гражданскую войну "новой страшной смутой" в истории страны. Как напомнил президент, в 1920 году из России уплывали пароходы с уходившими в эмиграцию людьми.
"Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее - так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", - сказал Путин.