В Петербурге решили не продлевать режим нерабочих дней

Власти Санкт-Петербурга приняли решение не продлевать режим нерабочих дней в регионе после 7 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале городского правительства «Петербург против коронавируса».

Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ» Александр Петросян / «Коммерсантъ»

По информации портала, с 8 ноября в городе начнется стандартная рабочая неделя. При этом организации общепита, концертные залы, кинотеатры, а также прочие учреждения развлекательного характера будут работать только до 23:00. Попасть в них будет возможно по QR-коду.

Отмечается, что с 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака. Власти также напомнили, что с 30 октября не вакцинированным гражданам старше 60 лет рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев особой необходимости.