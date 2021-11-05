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В Петербурге решили не продлевать режим нерабочих дней

Lenta.ruиещё 2
45 минут назад

Власти Санкт-Петербурга приняли решение не продлевать режим нерабочих дней в регионе после 7 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале городского правительства «Петербург против коронавируса».

В Петербурге решили не продлевать режим нерабочих дней
Фото:  Александр Петросян / «Коммерсантъ» Александр Петросян / «Коммерсантъ»

По информации портала, с 8 ноября в городе начнется стандартная рабочая неделя. При этом организации общепита, концертные залы, кинотеатры, а также прочие учреждения развлекательного характера будут работать только до 23:00. Попасть в них будет возможно по QR-коду.

Отмечается, что с 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака. Власти также напомнили, что с 30 октября не вакцинированным гражданам старше 60 лет рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев особой необходимости.

3 ноября мэр Москвы Сергей Собянин указал, что динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась. В связи с этим он счел возможным не продлевать нерабочие дни в городе после 7 ноября. В то же время требования о соблюдении домашнего режима гражданами пожилого возраста, а также о переводе на удаленную работу 30 процентов штата компаний по-прежнему сохраняются.

Общество,Сергей Собянин,Правительство Санкт-Петербурга,
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