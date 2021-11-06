В России установлен антирекорд по новым случаям коронавируса

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В России выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый максимум

ТАССиещё 1
5 минут назад

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 41 335 случаев, это новый максимум с начала пандемии. Общее число инфицированных увеличилось до 8 755 930, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в субботу.

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Фото: ТАССТАСС

Уже четыре дня число новых выявленных случаев превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 29 201. Всего уже выздоровели 7 535 172 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,06% от общего числа заразившихся.

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Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 188 против 1 192 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 245 635 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,81%, следует из данных штаба.

Ситуация в Московском регионе

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 880 против 6 407 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 856 649 заболевших.

В относительном выражении прирост составил 0,37%. Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 98 против 93 днем ранее. Всего в Москве умерли 31 919 человек.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 3 085, впервые с 25 октября этот показатель превысил 3 тыс. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 535 650 инфицированных.

Днем ранее в Подмосковье выявили 2 835 случаев.
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