Риск заражения COVID-19 от привитого человека оценили в России

Люди, которые вакцинировались от COVID-19, а потом заразились, имеют гораздо меньше шансов инфицировать окружающих. Об этом заявила Татьяна Руженцова, заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, пишут РИА Новости.

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По ее словам, вакцинированные инфицированные пациенты все равно могут выделять и передавать вирус. Однако количество возбудителя, которое они будут выделять, а также время его выделения, намного меньше, чем у непривитых людей. Именно поэтому, заключила Руженцова, у вакцинированного человека гораздо меньше шансов заразить остальных.

Ранее Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, рассказал, что вакцинированные от COVID-19 имеют все шансы заболеть, так как у штамма «Дельта» особый характер взаимодействия с организмом. Он объяснил, что клетки памяти при «Дельта»-штамме не успевают сработать. Для того чтобы уровень антител в крови постоянно был на высоком уровне, необходимо повторно ставить вакцину раз в шесть месяцев, резюмировал эксперт.