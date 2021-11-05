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Риск заражения COVID-19 от привитого человека оценили в России

Елена Прошина
55 минут назад

Люди, которые вакцинировались от COVID-19, а потом заразились, имеют гораздо меньше шансов инфицировать окружающих. Об этом заявила Татьяна Руженцова, заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, пишут РИА Новости.

Риск заражения COVID-19 от привитого человека оценили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, вакцинированные инфицированные пациенты все равно могут выделять и передавать вирус. Однако количество возбудителя, которое они будут выделять, а также время его выделения, намного меньше, чем у непривитых людей. Именно поэтому, заключила Руженцова, у вакцинированного человека гораздо меньше шансов заразить остальных.

Ранее Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, рассказал, что вакцинированные от COVID-19 имеют все шансы заболеть, так как у штамма «Дельта» особый характер взаимодействия с организмом. Он объяснил, что клетки памяти при «Дельта»-штамме не успевают сработать. Для того чтобы уровень антител в крови постоянно был на высоком уровне, необходимо повторно ставить вакцину раз в шесть месяцев, резюмировал эксперт.

Денис Проценко, врач московской больницы № 40 в Коммунарке, также сообщил россиянам, что риск повторно заразиться COVID-19 появляется у переболевшего через полгода.

Общество,Денис Проценко,Александр Гинцбург,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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