Риск заражения COVID-19 от привитого человека оценили в России

Люди, которые вакцинировались от COVID-19, а потом заразились, имеют гораздо меньше шансов инфицировать окружающих. Об этом заявила Татьяна Руженцова, заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, пишут РИА Новости.
По ее словам, вакцинированные инфицированные пациенты все равно могут выделять и передавать вирус. Однако количество возбудителя, которое они будут выделять, а также время его выделения, намного меньше, чем у непривитых людей. Именно поэтому, заключила Руженцова, у вакцинированного человека гораздо меньше шансов заразить остальных.
Ранее Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, рассказал, что вакцинированные от COVID-19 имеют все шансы заболеть, так как у штамма «Дельта» особый характер взаимодействия с организмом. Он объяснил, что клетки памяти при «Дельта»-штамме не успевают сработать. Для того чтобы уровень антител в крови постоянно был на высоком уровне, необходимо повторно ставить вакцину раз в шесть месяцев, резюмировал эксперт.
Денис Проценко, врач московской больницы № 40 в Коммунарке, также сообщил россиянам, что риск повторно заразиться COVID-19 появляется у переболевшего через полгода.