Вассерман назвал простой способ стать умнее

«Интеллектуальные игры — это сильно упрощенный вариант научной деятельности. Например, классическая игра „Что? Где? Когда?“ или ее спортивный вариант. Интеллектуальное развитие через игры идет за счет поиска нетривиальной закономерности, ведь это игры не на знание, а на поиск взаимосвязей между какими-то общеизвестными фактами», — объяснил Анатолий Вассерман.

При этом депутат Госдумы заметил, что игры, связанные с финансовой деятельностью, не могут помочь в развитии способностей в денежной сфере. «Не уверен, что игры могут поднять финансовую грамотность. Насколько мне известно, распространение „Монополии“ в тех же Соединенных Штатах Америки мало поменяло состояние бизнеса, по крайне мере, как банкротилась половина малых бизнесов в первый год существования игры, так и банкротилась после. Эта игра — развлечение и не более», — добавил Вассерман.