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Вассерман назвал простой способ стать умнее

Ura.Ru
1 час назад

Развить умственные способности можно через интеллектуальные игры. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился многократный победитель интеллектуальных телеигр, журналист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

Вассерман назвал простой способ стать умнее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Интеллектуальные игры — это сильно упрощенный вариант научной деятельности. Например, классическая игра „Что? Где? Когда?“ или ее спортивный вариант. Интеллектуальное развитие через игры идет за счет поиска нетривиальной закономерности, ведь это игры не на знание, а на поиск взаимосвязей между какими-то общеизвестными фактами», — объяснил Анатолий Вассерман.

При этом депутат Госдумы заметил, что игры, связанные с финансовой деятельностью, не могут помочь в развитии способностей в денежной сфере. «Не уверен, что игры могут поднять финансовую грамотность. Насколько мне известно, распространение „Монополии“ в тех же Соединенных Штатах Америки мало поменяло состояние бизнеса, по крайне мере, как банкротилась половина малых бизнесов в первый год существования игры, так и банкротилась после. Эта игра — развлечение и не более», — добавил Вассерман.

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В этот день, 5 ноября 1935 года, была выпущена настольная игра «Монополия». Цель ее заключалась в рациональном использовании стартового капитала и банкротстве других предприятий.

Общество,Анатолий Вассерман,Госдума,
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