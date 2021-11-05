Еще 12 врачей скорой отказались прививаться и уволились в ЕАО

В Еврейской автономной области (ЕАО) в селе Пашково из-за отказа от вакцинации от COVID-19 уволились 12 сотрудников скорой помощи. Об этом рассказал Владислав Коган, главный врач местной подстанции скорой помощи, пишут РИА Новости со ссылкой на BFM.

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Он также сообщил, что заявление об увольнении подписали все 15 сотрудников скорой города Облучье. Свой поступок они объяснили тем, что постоянно работают в госпитале по борьбе с COVID-19, но никто еще не заразился, сообщил Коган.

Медицинские власти региона заверили, что проживающие в этом районе люди продолжат получать оперативную помощь врачей.

Ранее Павел Копылов, главный санитарный врач региона, подписал постановление, согласно которому до 15 ноября 80% коллектива нужно начать иммунизировать от COVID-19. К 15 декабря процесс вакцинации медицинского персонала должен быть завершен. Если работник отказывается от прививки без уважительной причины, работодатель обязан убрать его с должности.