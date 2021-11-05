Еще 12 врачей скорой отказались прививаться и уволились в ЕАО

В Еврейской автономной области (ЕАО) в селе Пашково из-за отказа от вакцинации от COVID-19 уволились 12 сотрудников скорой помощи. Об этом рассказал Владислав Коган, главный врач местной подстанции скорой помощи, пишут РИА Новости со ссылкой на BFM.
Он также сообщил, что заявление об увольнении подписали все 15 сотрудников скорой города Облучье. Свой поступок они объяснили тем, что постоянно работают в госпитале по борьбе с COVID-19, но никто еще не заразился, сообщил Коган.
Медицинские власти региона заверили, что проживающие в этом районе люди продолжат получать оперативную помощь врачей.
Ранее Павел Копылов, главный санитарный врач региона, подписал постановление, согласно которому до 15 ноября 80% коллектива нужно начать иммунизировать от COVID-19. К 15 декабря процесс вакцинации медицинского персонала должен быть завершен. Если работник отказывается от прививки без уважительной причины, работодатель обязан убрать его с должности.
С начала пандемии в ЕАО выявлено более 9,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, 464 пациентов скончались. Коечный фонд для больных COVID-19 составляет 278 коек, из них занято 89,6%. В регионе проживает около 156,5 тысячи человек.