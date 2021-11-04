Названо условие для отмены празднования Нового года

Условия празднования Нового года будут зависеть от количества госпитализированных COVID-больных. Новые ограничения в стране введут в случае максимального использования коечного фонда. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач-инфекционист Илья Акинфиев.
«На эпидемиологические мероприятия не влияет количество новых случаев заражения. Есть единственный фактор, при котором вносятся какие-либо изменения, — это количество госпитализированных пациентов и свободных коек. Если коечный фонд будет до определенного процента заполнен и начнутся сложности при госпитализации пациентов, то будут вводиться новые ограничения. На это будут смотреть и в преддверии новогодних праздников», — объяснил Илья Акинфиев.
По словам спикера, ноябрьские COVID-каникулы в стране были объявлены из-за резкого сокращения коечного фонда.
«Власти Москвы и многих регионов были вынуждены в настоящее время ввести нерабочие дни, потому что резко уменьшилось количество свободных коек. В будущем, я думаю, нерабочие дни не будут вводиться, так как это достаточно тяжело для экономики. Людей, скорее всего, будут переводить на удаленную работу», — добавил он.
В беседе с URA.RU главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко высказала предположение, что власти страны в преддверии новогодних праздников будут ориентироваться и на уровень вакцинации.
«Рост заболеваемости COVID-19, уровень смертности и процент вакцинированных — вот на что будут ориентироваться власти страны в принятии решения о новогодних праздниках. Чтобы ситуация изменилась, минимум 70% граждан должно быть привито», — рассказала она.