Названо условие для отмены празднования Нового года

«Власти Москвы и многих регионов были вынуждены в настоящее время ввести нерабочие дни, потому что резко уменьшилось количество свободных коек. В будущем, я думаю, нерабочие дни не будут вводиться, так как это достаточно тяжело для экономики. Людей, скорее всего, будут переводить на удаленную работу», — добавил он.