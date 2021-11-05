Россиянка стала самой красивой девочкой Евразии

Первое место на конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021, который проходил в турецкой Анталье, заняла россиянка Еванжелина Мельникова. Об этом сообщили в пресс-службе Little Miss World Russia.

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За титул самой красивой девочки в Евразии боролись 20 участниц из разных стран мира.

В прошлом году Мельникова выиграла Гран-При конкурса Little Miss World Russia, что позволило ей представлять страну на международном уровне.

Жюри оценило пластику и грацию ребенка. Теперь ее ждет в том числе участие в благотворительных проектах, сообщает «Российская газета».