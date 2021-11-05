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Самой красивой девочкой Евразии признали девятилетнюю россиянку

Вечерняя Москваиещё 3
30 минут назад

Первое место на конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021, который проходил в турецкой Анталье, заняла россиянка Еванжелина Мельникова. Об этом сообщили в пресс-службе Little Miss World Russia.

Россиянка стала самой красивой девочкой Евразии
Фото: InstagramInstagram

За титул самой красивой девочки в Евразии боролись 20 участниц из разных стран мира.

В прошлом году Мельникова выиграла Гран-При конкурса Little Miss World Russia, что позволило ей представлять страну на международном уровне.

Жюри оценило пластику и грацию ребенка. Теперь ее ждет в том числе участие в благотворительных проектах, сообщает «Российская газета».

Победительница конкурса занимается балетом. Еванжелине девять лет. Среди ее достижений — первая поддержка, выполненная с маэстро Сергеем Филиным, одна из главных ролей в балете на льду Евгения Плющенко «Золушка» и совместное выступление с примой Большого театра Ольгой Смирновой.

Жители столицы в июле выбрали победительницу конкурса «Мисс Москва — 2021». В юбилейном, 25-м конкурсе красоты одержала победу 23-летняя «Мисс Рублевская красавица» Аля Саламова.

Общество,Ольга Смирнова,Сергей Филин,Евгений Плющенко,"Российская газета",
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