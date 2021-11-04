Новые экстремисты: В России предрекли гонения на «антиваксеров»

В России антипрививочникам, выражающим свою позицию публично, в будущем будет грозить тюремный срок до 5 лет. Выявлять «ковид-преступников» в соцсетях и сообщать о них в СКР будут специальные агенты в регионах. Об этом предупредили юристы на фоне новой инициативы Росздравнадзора, пишет «МК».

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Накануне стало известно, что агентами, борющимися с «антиваксерами», станут региональные чиновники Росздравнадзора. Они будут выявлять граждан, публично распространяющих «заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против COVID-19» и сообщать о них следователям. Привлекать за распространение информации планируется по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ. Наказание – от штрафа (минимум 300 тысяч рублей) до 5 лет колонии.

Юристы назвали инициативу Росздравнадзора «охотой на ведьм». Адвокат Оксана Михалкина прогнозирует, что уголовные дела на антипрививочников будут возбуждаться по такой же схеме, как в случае с призывами к экстремизму в сети.

«Достаточно просто разместить пост в сети, чтобы это считалось составом преступления», - заявила она.

По ее мнению, роль главного доказательства в таких делах будет играть судебно-медицинская экспертиза.

«Эксперт проанализирует пост и сделает вывод, что написанное – ложь, а наши вакцины самые качественные и безопасные. Этого будет достаточно для привлечения человека по статье 207.1 УК», - заявила Михалкина.

Чтобы завести дело по статье 207.2 УК, нужен реальный потерпевший. Это должен быть либо заболевший, либо умерший от COVID-19. Юристы уверены, что и с этим следствие справится.

«Родственники заболевшего коронавирусом смогут написать заявление в полицию о том, что их близкий человек смотрел или читал такого-то блогера, который призывал не прививаться, поверил ему и в результате заразился», - заявил адвокат Вадим Багатурия.