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Автор песен Киркорова и Лещенко умер от коронавируса

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Поэт и автор песен Сергей Соколкин скончался на 59-м году жизни из-за поражения легких, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание «Литературная газета».

Автор песен Киркорова и Лещенко умер от COVID
Фото: WikipediaWikipedia

Соколкин писал песни для таких российских артистов как Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Борис Моисеев и Ирина Салтыкова. Тексты его авторства исполняют более 60 звезд отечественной эстрады.

«Сергей стал жертвой страшной болезни — коронавируса. По свидетельству друзей, он попал в больницу с 95-процентным поражением легких. Это фактически был смертный приговор, но все надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло», — говорится в сообщении.

Соколкин публиковался в «Литературной газете» как поэт. Он удостаивался звания заслуженного работника культуры России, а также занимал пост секретаря Союза писателей России.

Умер автор песен Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева

Сергей Соколкин родился 23 сентября 1963 года в Хабаровске в семье инженеров. Творческую карьеру он начал в 1997 году.
Общество,Сергей Соколкин,Ирина Салтыкова,Борис Моисеев,Муслим Магомаев,Лев Лещенко,Иосиф Кобзон,Филипп Киркоров,Литературная газета,
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