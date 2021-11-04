Автор песен Киркорова и Лещенко умер от COVID

«Сергей стал жертвой страшной болезни — коронавируса. По свидетельству друзей, он попал в больницу с 95-процентным поражением легких. Это фактически был смертный приговор, но все надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло», — говорится в сообщении.