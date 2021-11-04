Автор песен Киркорова и Лещенко умер от COVID

Поэт и автор песен Сергей Соколкин скончался на 59-м году жизни из-за поражения легких, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание «Литературная газета».
Соколкин писал песни для таких российских артистов как Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Борис Моисеев и Ирина Салтыкова. Тексты его авторства исполняют более 60 звезд отечественной эстрады.
«Сергей стал жертвой страшной болезни — коронавируса. По свидетельству друзей, он попал в больницу с 95-процентным поражением легких. Это фактически был смертный приговор, но все надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло», — говорится в сообщении.
Соколкин публиковался в «Литературной газете» как поэт. Он удостаивался звания заслуженного работника культуры России, а также занимал пост секретаря Союза писателей России.