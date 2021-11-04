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В Карелии переведут на дистанционку работников старше 50 лет

ТАССиещё 2
50 минут назад

Власти Республики Карелия из-за угрозы распространения коронавируса объявили о переводе с 20 ноября на дистанционный формат работы всех сотрудников старше 50 лет. Кроме того, в декабре на такой же формат работы должны быть переведены жители старше 45 лет, которые не имеют иммунитета к коронавирусу, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В российском регионе вводят дистанционку для людей старше 50 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Карелии на дистанционный формат работы или изолированное рабочее место должны быть переведены: с 20 ноября - работники старше 50 лет, с 10 декабря старше 45 лет, невакцинированные, не переболевшие коронавирусом или перенесшие инфекцию более шести месяцев назад. Исключение - организации, имеющие паспорт коллективного иммунитета", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, с начала декабря в регионе вводятся новые требования к работе гостиниц.

"С 1 декабря имеющим паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу гостиницам, хостелам, мотелям, туристским базам разрешается не требовать у постояльцев QR-коды, справки о вакцинации и документы, подтверждающие перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 8 ноября имеющим паспорт коллективного иммунитета организациям общепита разрешается работать до 01:00 мск.

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