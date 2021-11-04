В российском регионе вводят дистанционку для людей старше 50 лет

Власти Республики Карелия из-за угрозы распространения коронавируса объявили о переводе с 20 ноября на дистанционный формат работы всех сотрудников старше 50 лет. Кроме того, в декабре на такой же формат работы должны быть переведены жители старше 45 лет, которые не имеют иммунитета к коронавирусу, сообщила пресс-служба республиканского правительства.