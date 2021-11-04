Росздравнадзор поручил сообщать об антипрививочниках в прокуратуру

Росздравнадзор поручил выявлять граждан, распространяющих информацию о вреде прививок. Об этом сообщило издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора.
По данным источника, сотрудникам службы поручили выявлять людей, принимающих участие в антипрививочной кампании. О таких гражданах нужно будет сообщать в Следственный комитет и прокуратуру.
В Росздравнадзоре особое внимание просили уделить врачам-антипривочникам.
Ранее в Москве ученые разработали тест на фальшивые сертификаты о вакцинации. Такое тестирование выявляет в крови антитела к мембранному белку, который позволяет убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию.