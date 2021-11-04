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Росздравнадзор поручил сообщать об антипрививочниках в прокуратуру

Мослента
9 минут назад

Росздравнадзор поручил выявлять граждан, распространяющих информацию о вреде прививок. Об этом сообщило издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора.

По данным источника, сотрудникам службы поручили выявлять людей, принимающих участие в антипрививочной кампании. О таких гражданах нужно будет сообщать в Следственный комитет и прокуратуру.

В Росздравнадзоре особое внимание просили уделить врачам-антипривочникам.

Ранее в Москве ученые разработали тест на фальшивые сертификаты о вакцинации. Такое тестирование выявляет в крови антитела к мембранному белку, который позволяет убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию.

Общество,Видео,Росздравнадзор,Генпрокуратура РФ,СКР,
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