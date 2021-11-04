Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем народного единства.
Видео публикует «Роскосмос».
Петр Дубров отметил, что в трудные времена россияне всегда сплачивались «ради победы над общим врагом, ради жизни, ради мира и процветания».
«Сегодня мы хотим пожелать всем вам никогда не терять, а хранить и беречь это чувство народного единства, братское чувство всех россиян, проживающих на необъятной территории нашей великой Родины» - добавил Дубров.
Антон Шкаплеров углубился в историю происхождения праздника.
«Этим праздником мы отдаем дань памяти давним событиям 1612 года, когда в едином духовном и ратном порыве народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от иностранных интервентов и вернули России свободу и суверенитет», - сказал Антон Шкаплеров.
День народного единства отмечается в России 4 ноября, начиная с 2005 года. В соответствии с федеральным законом этот день в стране является нерабочим.