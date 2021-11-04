«Этим праздником мы отдаем дань памяти давним событиям 1612 года, когда в едином духовном и ратном порыве народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от иностранных интервентов и вернули России свободу и суверенитет», - сказал Антон Шкаплеров.