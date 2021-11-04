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Космонавты Роскосмоса поздравили с Днем народного единства.Видео

Александр Кузьмин
31 минуту назад

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем народного единства.

Видео публикует «Роскосмос».

Петр Дубров отметил, что в трудные времена россияне всегда сплачивались «ради победы над общим врагом, ради жизни, ради мира и процветания».

«Сегодня мы хотим пожелать всем вам никогда не терять, а хранить и беречь это чувство народного единства, братское чувство всех россиян, проживающих на необъятной территории нашей великой Родины» - добавил Дубров.

Антон Шкаплеров углубился в историю происхождения праздника.

«Этим праздником мы отдаем дань памяти давним событиям 1612 года, когда в едином духовном и ратном порыве народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от иностранных интервентов и вернули России свободу и суверенитет», - сказал Антон Шкаплеров.

День народного единства отмечается в России 4 ноября, начиная с 2005 года. В соответствии с федеральным законом этот день в стране является нерабочим.

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