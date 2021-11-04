В российском городе увольняются все врачи скорой

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В ЕАО все врачи скорой помощи отказались прививаться от COVID-19 и написали заявления на увольнение

2x2.su
18 минут назад

Без «скорой» может остаться Облучье ЕАО. Все 15 сотрудников решили уволиться из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса. Об этом рассказал сам главный врач станции скорой медицинской помощи Владислав Коган. По его словам, медики предупреждали руководство, что напишут заявление, в итоге так и получилось. Как выйти из ситуации главврач пока не знает и говорит, что «в любом случае останется виноватым».

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Фото: 2x2.su2x2.su

Уволю - скорая останется неприкрытой. Оставлю - меня оштрафуют, - поясняет глава «скорой».

Владислав Коган также добавляет, что уже ездил к медикам, пытался уговорить их вакцинироваться, но те наотрез отказываются. Все они подрабатывают в ковидном госпитале, ни один не заболел.

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ИА ЕАОMedia сообщает, что о медицинской скандале известно не первые день, однако информации о том, как власти собираются решать проблемы, пока нет. Написавшие заявления врачи дорабатывают до 15 ноября, что будет дальше – неизвестно. Местные жители переживают, что в разгар пандемии останутся без экстренной помощи.

К слову, ЕАО оказалась в числе регионов-аутсайдеров по вакцинации на Дальнем Востоке.

Напомним, что В Амурской области могут ввести самые жёсткие ограничительные меры и даже локдаун – закрытие абсолютно всех магазинов, учреждений и сервисов, кроме служб первой необходимости. Это произойдёт, если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться. Компромиссов власти принимать не планируют.
Общество,Владислав Коган,
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