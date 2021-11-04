В российском городе увольняются все врачи скорой

Без «скорой» может остаться Облучье ЕАО. Все 15 сотрудников решили уволиться из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса. Об этом рассказал сам главный врач станции скорой медицинской помощи Владислав Коган. По его словам, медики предупреждали руководство, что напишут заявление, в итоге так и получилось. Как выйти из ситуации главврач пока не знает и говорит, что «в любом случае останется виноватым».

Уволю - скорая останется неприкрытой. Оставлю - меня оштрафуют, - поясняет глава «скорой».

Владислав Коган также добавляет, что уже ездил к медикам, пытался уговорить их вакцинироваться, но те наотрез отказываются. Все они подрабатывают в ковидном госпитале, ни один не заболел.

ИА ЕАОMedia сообщает, что о медицинской скандале известно не первые день, однако информации о том, как власти собираются решать проблемы, пока нет. Написавшие заявления врачи дорабатывают до 15 ноября, что будет дальше – неизвестно. Местные жители переживают, что в разгар пандемии останутся без экстренной помощи.

К слову, ЕАО оказалась в числе регионов-аутсайдеров по вакцинации на Дальнем Востоке.