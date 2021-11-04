Вирусолог предупредил о новых штаммах COVID-19

«Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть еще больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны», - выразил свою позицию медик.