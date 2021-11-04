«Аэрофлот» поддержал введение QR-кодов для посадки на рейс

«Мы всецело поддерживаем запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода: человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через два-три месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета», — цитирует представителя авиакомпании «Победа» РБК.