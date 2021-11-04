В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

В «Аэрофлоте» поддержали введение QR-кодов для посадки на рейс

Ura.Ruиещё 1
1 час назад

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») поддержал обязательное предъявление QR-кода о вакцинации от COVID-19 при посадке на борт. Однако приобретение билетов будет доступно невакцинированным гражданам.

«Аэрофлот» поддержал введение QR-кодов для посадки на рейс
Фото: Владимир ЖабриковВладимир Жабриков

«Мы всецело поддерживаем запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода: человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через два-три месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета», — цитирует представителя авиакомпании «Победа» РБК.

Он отметил, что введение требования наличия QR-кода для покупки авиабилета нарушит права граждан из-за того, что это вынудит приобретать билеты по высоким ценам.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предупредил о сокращении срока действия QR-кодов. Россияне нашли способ получения временного QR-кода после жалобы на Госуслугах. В Крыму заявили, что продолжать требовать сертификаты о вакцинации при бронировании и заселении в отель, пишет RT.
Общество,Авиакомпания "Победа",Аэрофлот,Роспотребнадзор,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители