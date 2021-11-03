Росздравнадзор потребовал сообщать об антипрививочниках в СК

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в СК РФ и прокуратуру о гражданах, принимающих участие в антипрививочных кампаниях. Об этом сообщает издание «Медвестник».

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1 ноября территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения получили письмо за подписью главы ведомства Аллы Самойловой с предписанием выявлять антипрививочников, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции».

Росздравнадзор поручил обращать особое внимание на медицинских работников, участвующих в антипрививочных кампаниях.

Предполагается, что выявленные граждане будут привлекаться к ответственности по пунктам 1 и 2 статьи 207 УК РФ.

Первый пункт предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы.