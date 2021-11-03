Росздравнадзор потребовал сообщать об антипрививочниках в СК

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в СК РФ и прокуратуру о гражданах, принимающих участие в антипрививочных кампаниях. Об этом сообщает издание «Медвестник».
1 ноября территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения получили письмо за подписью главы ведомства Аллы Самойловой с предписанием выявлять антипрививочников, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции».
Росздравнадзор поручил обращать особое внимание на медицинских работников, участвующих в антипрививочных кампаниях.
Предполагается, что выявленные граждане будут привлекаться к ответственности по пунктам 1 и 2 статьи 207 УК РФ.
Первый пункт предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы.
Второй пункт предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия – причинение вреда здоровью, смерть человека и др. Наказание может составлять до 5 лет лишения свободы.