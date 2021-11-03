В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Росздравнадзор потребовал сообщать об антипрививочниках в СК

Вероника Полынина
22 минуты назад

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в СК РФ и прокуратуру о гражданах, принимающих участие в антипрививочных кампаниях. Об этом сообщает издание «Медвестник».

Росздравнадзор потребовал сообщать об антипрививочниках в СК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

1 ноября территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения получили письмо за подписью главы ведомства Аллы Самойловой с предписанием выявлять антипрививочников, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции».

Гинцбург раскрыл состав теста на подделку сертификатов о вакцинации

Росздравнадзор поручил обращать особое внимание на медицинских работников, участвующих в антипрививочных кампаниях.

Предполагается, что выявленные граждане будут привлекаться к ответственности по пунктам 1 и 2 статьи 207 УК РФ.

Первый пункт предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы.

Второй пункт предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия – причинение вреда здоровью, смерть человека и др. Наказание может составлять до 5 лет лишения свободы.

Общество,Алла Самойлова,Росздравнадзор,Генпрокуратура РФ,СКР,
59
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители