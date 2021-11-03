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Гинцбург раскрыл состав теста на подделку сертификатов о вакцинации

Вероника Полынина
1 час назад

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработали тест, который позволяет узнать, действительно ли человек был вакцинирован от COVID-19. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Гинцбург раскрыл состав теста на подделку сертификатов о вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, тест определяет наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который используется в вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«Маркером успешно проведенной прививки нашей вакциной служат антитела к оболочке вектора — к адено 26-му. Первый компонент «Спутника V» сделан на основе адено 26-го. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы», - заявил Гинцбург в интервью «Известиям».

Он отметил, что тесты уже применяются в больницах, тестирование прошли 50-60 тяжелых больных в реанимациях, которые при госпитализации заявляли о том, что они были вакцинированы.

«Мы не находим антитела к адено 26-му примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы», - сказал Гинцбург, отметив, что цифры говорят о том, что сертификаты у этих людей поддельные.

Общество,Александр Гинцбург,газета "Известия",
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