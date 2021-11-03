В России впервые ввели QR-коды при посадке на самолет

Хабаровский край и Камчатка ввели QR-коды при посадке на самолет, сообщается на сайтах правительств регионов.
Так, с 23 ноября QR-коды будут требоваться при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края, говорится на официальном сайте правительства Камчатского края.
Кроме того, QR-коды потребуются при посадке на ряд междугородних маршрутов межмуниципального сообщения.
Помимо QR-кода, подтверждающего вакцинацию, можно будет предъявить сертификат переболевшего или действующий QR-код, подтверждающий перенесенное в течение последнего полугода заболевание. Также можно предъявить справку о противопоказаниях к вакцинации.
«Начиная с 23 ноября, мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок, как авиационным, так и наземным транспортом. Он позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность для тех, кто будет перемещаться между нашими районами», – приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
В свою очередь, правительство Хабаровского края сообщило, что планирует ввести QR-коды для прохода в здание международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов с декабря 2021 года.