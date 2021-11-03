В России впервые ввели QR-коды при посадке на самолет

«Начиная с 23 ноября, мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок, как авиационным, так и наземным транспортом. Он позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность для тех, кто будет перемещаться между нашими районами», – приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.