Артемий Лебедев ответил на критику открытки с горящим кинозалом

Артемий Лебедев в эфире своего Youtube-канала объяснил, что плакат с горящим кинозалом никак не связан с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово — его нарисовали за год до произошедшего и посвятили фильму «Матильда».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На прошлой неделе в Instagram студии дизайнера появилась серия коллажей к Хэллоину. На одном из них был изображен охваченный пламенем кинозал. У многих пользователей соцсети плакат вызвал ассоциацию с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Не прошел мимо постера и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В своем Telegram-канале он призвал авторов данного творчества публично извиниться перед жителями Кемерово.

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«Нужно постепенно выдохнуть, посмотреть на последовательность событий в хронологическом порядке и остудить горящие эмоции. Извинения должен приносить не я, а команда губернатора Кузбасса, которая настолько профнепригодна, что я бы этих людей заменил на каких-нибудь других. Эти люди нападают всей своей государственной машиной на маленькую несчастную частную дизайн-студию из Москвы», — ответил на заявления Цивилева в своем Youtube-канале Лебедев.

По его словам, студия ежегодно рисует плакаты к различным праздникам и событиям, в том числе на День всех святых (Хэллоуин). Все коллажи и другие проекты висят на сайте, с которого их никогда не стирают, они задокументированы в хронологическом порядке.

«В 2017 году был сюжет о Наталье Поклонской. Тогда еще депутате Госдумы. У нее что-то в голове переклинило и она решила, что Николай II — святой. И фильм "Матильда" про его любовницу-балерину оскорбляет чувства верующих. Соответственно нужно нападать на его создателей, чтобы картина не вышла в кинотеатрах. Плюс, какие-то психопаты начали их поджигать и у людей, которые сидели в залах горели п* оттого, что у святого есть любовница. Собственно наш плакат и иллюстрирует этот русский фразеологизм: когда у кого-то подгорают п*, загораются сиденья на которых сидели эти люди. И мы сделали этот постер ко Дню всех святых, который в 2017 году успешно вышел в 2017 году и с тех пор каждый день, все эти дни, никогда не исчезал с нашего сайта».

А в 2018 году в Кемерово произошла ужасная трагедия — сгорел торговый центр «Зимняя вишня».