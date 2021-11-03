«Сухой закон», Бузова и письмо Путину

Владимир Кехман вступил в должность нового генерального директора МХАТ им. Горького всего пару дней назад, но уже успел снять с показа скандальный спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, а со стены — портрет Эдуарда Боякова. Художественный руководитель, управлявший МХАТом с 2018 года, уволился по просьбе Кехмана из-за разногласий с Татьяной Дорониной. «Газета.Ru» рассказывает, что происходило в театре при Боякове.

Фото: ТАСС ТАСС

"Театр должен служить традиционным ценностям, родине и нашей великой русской культуре"

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До МХАТа Бояков сделал немало громких театральных проектов: учредил премию "Золотая маска" и фестиваль современной пьесы "Новая драма", создал театр "Практика", где открыл драматурга Ивана Вырыпаева. В 2015 году режиссер совершил паломничество в Оптину пустынь и "переродился" - понял, что "можно и нужно оставаться христианином, работая в театре".

Вскоре Бояков занялся исключительно патриотическими проектами - в частности, продюсировал пасхальный концерт хора "Сретенского монастыря" и ставил "Кавказского пленника" на курорте "Роза Хутор". В 2018 году Бояков сменил Татьяну Доронину и возглавил МХАТ. Вместе с ним в театр пришли два заместителя: актер и режиссер Сергей Пускепалис (ответственный за творческую работу) и писатель Захар Прилепин (за литературную часть).

Доронина, занимавшая пост более 30 лет, перешла на специально созданную для нее должность президента МХАТа. При назначении Бояков заявил: "театр должен служить традиционным ценностям, родине и нашей великой русской культуре". Казалось, успех обеспечен, учитывая консервативность МХАТа при Дорониной.

"Приход Боякова в МХАТ был, конечно, своеобразным вызовом. Театр был в чудовищном состоянии, и сделать так, чтобы в него вернулся зритель, - непростая задача", - отметил в разговоре с "Газетой.Ru" театральный критик Павел Руднев.

По мнению Руднева, в смысле менеджмента команда Боякова "сделала все возможное" - например, запустила реконструкцию самого здания театра, у которого среди прочего наконец-то появилась своя вывеска. Однако в художественном плане, убежден критик, особых результатов МХАТом при Боякове достигнуто не было.

"И это в каком-то смысле закономерно, потому что Бояков с первых шагов стал строить репертуарную политику на ненависти и критике других художников. Построить театр на ненависти, на противопоставлении себя другим - невозможно. Театр можно построить только на любви, а ее, как мне кажется, во МХАТе не было", - пояснил Руднев.

Результатом этого противопоставления стало отсутствие в театре крупных режиссеров. Одним из громких событий (не считая "Чудесного грузина" с Бузовой) в "бояковском" МХАТе был спектакль "Лавр" по одноименному произведению Евгения Водолазкина - и поставил его сам (уже бывший) худрук.

"Крупнее самого Боякова режиссеров там не существовало - и от этого художественного успеха не было. Лучшее, что там было, это спектакль "Лавр" самого Эдуарда, где была проделана качественная работа с современным эпосом. С визуальной и музыкальной точек зрения спектакль был практически совершенен. Но с артистами Эдуард работать не может, поскольку он режиссер скорее массовых действий, нежели тонкого психологического театра", - добавил Руднев.

К слову, с артистами у Боякова действительно не задалось. Конфликт начался весной 2019 года буквально на ступеньках МХАТа, когда актеры записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука.

"Верните Дорониной МХАТ и МХАТу - Доронину"

"Владимир Владимирович, спасите народную артистку СССР и МХАТ им. Горького", - зачитывала с листка актриса театра Лидия Матасова в 2019-м. Авторы обращения пожаловались на то, что МХАТ "целенаправленно превращается в прокатную площадку", - и это ведет к уничтожению русского репертуарного театра.

В пресс-службе МХАТа, комментируя видео, заявили, что к нему имеют отношение "лишь 5-6 сотрудников", один из которых - бывший артист. Кремль же тогда подчеркнул, что назначение худруков - не прерогатива Путина.

"Совершенно не нужны театру"

Вскоре артисты МХАТа рассказали "Газете.Ru", что только за первый год в должности Бояков "уволил или вынудил уволиться" больше 80 человек и привел около 50 новых сотрудников. Худрук предложил труппе перевестись на краткосрочные контракты и значительно изменил репертуар театра. Многие актеры жаловались, что их лишили ролей и стимулирующей надбавки, составляющей около трети зарплаты.

Тогда заместитель Боякова Прилепин заявил, что перемены в любом театре неизбежны: правда, согласно писателю, из 80 уволившихся было лишь четверо артистов, остальные - "сотрудники от замредакторов до техничек".

Сам Бояков сообщил, что открыт к диалогу, но часть актеров, выступавших с критикой нового руководства, "совершенно не нужны театру".

Суд В 2020 году артисты МХАТа подали коллективный иск по факту перевода на срочный трудовой договор, из-за которого перестали получать ежеквартальные премии и были заменены в спектаклях.

Суд не удовлетворил требование актеров о предоставлении им ролей, но обязал театр выплатить компенсацию за "творческую дискриминацию" и моральный вред в общем размере 709 тыс. рублей.

"Сухой закон"

В 2019 году Бояков уволил актера Антона Хомятова за запах спиртного. Худрук заявил, что алкоголь и актерская профессия - несовместимые вещи. Он также издал приказ о запрете курения на территории театра. Хомятов, в свою очередь, рассказал, что выпил сто граммов коньяка "для связок".

"Ваше отношение к русской корневой культуре?"

После инцидента с Хомятовым отсекать сотрудников, ведущих нездоровый образ жизни, было решено уже на этапе анкет. Сразу несколько СМИ опубликовали вопросы при приеме на работу в МХАТ, где, помимо личных качеств, предлагалось рассказать о своей семье, отношении к религии, а также к курению и здоровому питанию. Был в опроснике и такой вопрос: "Ваше отношение к русской корневой культуре, орнаменту, укладу?" В конце соискателю предлагалось выполнить еще одно задание - посмотреть две лекции философа Александра Дугина и вступительное слово худрука.

Бояков позднее подчеркнул, что такой тест предназначался только "для работающих со смыслами". Актерам отвечать на эти вопросы не предлагалось.

Госзакупки

В декабре 2020 года Минкульт выявил ряд серьезных нарушений в расходовании средств на оплату труда, а также при осуществлении госзакупок и ремонта. Устранить их ведомство поручило самому Боякову. В феврале 2021 года режиссер отчитался о проделанной работе и передал полномочия директора Олегу Михайлову.

Бузова-актриса

Премьера спектакля "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой состоялась в июне 2021 года. Сообщалось, что за роль Беллы Шанталь телеведущая получила почти полмиллиона рублей, но сам Бояков эту информацию опровергал. Против Бузовой во МХАТе выступили артисты и режиссеры. Председатель союза театральных деятелей Александр Калягин назвал происходящее безнравственным и призвал к "внешнему вмешательству".

Письмо Путину

Вскоре после показа "Чудесного грузина" Доронина написала Путину письмо (его подлинность подтвердили представители актрисы) с просьбой "изгнать торгашей" из МХАТа. Она назвала Боякова "непрофессиональным и бездарным". Народная артистка СССР обвинила худрука в том, что он уничтожил репертуар театра и "выгнал" талантливых артистов.

Бывший актер МХАТа Александр Титоренко подтвердил "Газете.Ru", что с Бояковым у Дорониной не сложились отношения, так как он убрал из репертуара практически все ее спектакли. Во МХАТе претензии назвали "спланированной акцией" против нового руководства. Увольнение 1 ноября Бояков написал в Facebook, что уволился по просьбе нового директора театра Владимира Кехмана, несмотря на пятилетний контракт.

"Озвученная Кехманом причина - мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта", - рассказал экс-худрук.