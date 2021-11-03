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Схему получения ИНН изменят

Елена Прошина
22 минуты назад

Поправки в Налоговый кодекс, благодаря которым можно будет подавать заявление о постановке на учет в налоговом органе в электронном виде, примут в среду на заседании правительства РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

В России изменится схема получения ИНН
Фото: РамблерРамблер

«Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс», - сказал он.

Он уточнил, что благодаря изменениям иностранцы, которые приезжают работать в Россию, смогут начать оформление документов заранее.

Найти свой QR-код можно на портале Госуслуг

Общество,Михаил Мишустин,Федеральная налоговая служба,Правительство РФ,РИА Новости,
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