В России изменится схема получения ИНН

«Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс», - сказал он.