В России изменится схема получения ИНН

Поправки в Налоговый кодекс, благодаря которым можно будет подавать заявление о постановке на учет в налоговом органе в электронном виде, примут в среду на заседании правительства РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.
«Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс», - сказал он.
Он уточнил, что благодаря изменениям иностранцы, которые приезжают работать в Россию, смогут начать оформление документов заранее.