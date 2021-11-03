Соловьев защитил Захарову от нападок Собчак

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев возмутился обсуждением официального представителя МИД России Марии Захаровой в интервью Ксении Собчак с бывшим помощником президента РФ Сергеем Ястржембским.
В эфире программы «Полный контакт» на Youtube-канале «Соловье Live» журналист заявил, что «кровавая барыня» Собчак и «кровавый барин» Ястржембский не имеют морального права обсуждать Марию Захарову и тем более критиковать ее.
Он включил в эфире отрывок беседы Собчак и Ястржембского (оба – выпускники МГИМО), в котором бывший государственный деятель говорит о том, что некоторые поступки и заявления Захаровой свидетельствуют о ее «полной профнепригодности». В качестве примера он привел ее комментарии на внутриполитические темы или скандальный пост в Facebook о визите президента Сербии Александра Вучича в Белый дом.
«Это в принципе отставка в 24 часа. Профнепригоден человек, потому что он позволяет себе такие комментарии в отношении главы одного из немногих оставшихся дружественных государств», - отметил Ястржембский.
В ответ на слова Ястржембского Собчак поинтересовалась: «То есть в МГИМО так не учили?»
На этом моменте Соловьев приостановил показ отрывка интервью и заявил:
«Это вот эта матерящаяся тетка – это тебя так учили в МГИМО? Или целоваться взасос с девками публично - этому тебя учили в МГИМО?»
67-летний Сергей Ястржембский — российский государственный деятель, дипломат. В разные годы был помощником президентов Владимира Путина и Бориса Ельцина, занимал должность пресс-секретаря Бориса Ельцина. В МГИМО учился вместе с будущим миллиардером Алишером Усмановым.