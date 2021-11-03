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В ряде российских регионов продлили нерабочие дни

Lenta.ruиещё 29
13 минут назад

В ряде российских регионов продлили действие нерабочих дней из-за ситуации с COVID-19, сообщает RT.

В ряде российских регионов продлили нерабочие дни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За день решение продлить нерабочие дни приняли пять субъектов страны — Челябинская, Курская, Брянская, Смоленская и Томская области. Ранее аналогичные меры решили принять власти Новгородской области.

В Брянской области нерабочие дни, введенные из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, продлят до 14 ноября включительно. Глава Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября.

В Новгородской области нерабочие дни сохранятся еще на неделю, до 15 ноября. В Челябинской и Курской областях решили продлить нерабочие дни до 12 ноября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют продлевать нерабочие дни, введенные в городе с 28 октября по 7 ноября. Градоначальник подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Соответствующий указ глава государства подписал 20 октября.

Общество,Татьяна Голикова,Сергей Жвачкин,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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