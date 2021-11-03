Власти Курской области решили продлить режим нерабочих дней до пятницы, 12 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

По данным оперативного штаба, в последние дни в регионе выявляют более 350 новых случаев коронавируса в сутки, эти показатели стали рекордными для области.

«Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим некоторую стабилизацию, мы решением штаба продлим действие нерабочих дней до 12 ноября», - заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

Президентский указ позволяет губернаторам продлевать этот период.

Новгородская область первой из регионов РФ решила продлить нерабочие дни до 12 ноября. На весь этот период власти планируют запретить работу торговых точек и общепита, игнорирующих систему QR-кодов.

За Новгородской областью последовали Челябинская (нерабочие дни продлены до 12 ноября) и Томская области (до 15 ноября).