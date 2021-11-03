Второй регион РФ продлил нерабочие дни

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим нерабочих дней до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома», — заявил Жвачкин.

Также в Томской области продляются школьные каникулы. Отдельно с 8 ноября вводится запрет на посещение без QR-кода или иных документов о состоянии здоровья как учреждений общепита, так и других заведений сферы услуг – ТЦ и фитнес-клубов, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры.

Также губернатор поручил усилить контроль за соблюдением базовых противоковидных мер — масочного режима, наполняемости залов общественных заведений и входного контроля. Отдельно Жвачкин поручил администрации Томска и другим муниципалитетам увеличить частоту работы автобусов, чтобы избегать их переполнения.