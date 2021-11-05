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Дочь Кириллова объяснила, почему пропустила похороны отца

News.ruиещё 1
1 час назад

Дочь Игоря Кириллова Анна объяснила, почему она не появилась на похоронах отца. Легендарный диктор умер 30 октября, а 2 ноября его похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщает KP.RU.

Дочь Кириллова объяснила, почему пропустила похороны отца
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Отсутствие дочери артиста на кладбище породило волну слухов о натянутых отношениях между родственниками, но всё оказалось гораздо проще. Анна посчитала для себя большим риском ехать в Россию в период разгара пандемии.

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На самом деле, пишет издание, Анна почти каждый день созванивалась с отцам, с которым у неё были самые тёплые отношения. До перевода диктора в реанимацию они часто общались по видеосвязи и Кириллов неоднократно говорил, что очень скучает по дочери.

Анна живет в Германии в городе Дессау, работает музыкальным ассистентом режиссёра в театре. Она ведёт закрытый образ жизни. Известно, что дочь диктора глубоко переживает смерть любимого «батечки», как называла она его с детства.

Дочь Кириллова родилась в его первом браке. Она окончила консерваторию и была замужем за оперным певцом. Позже Анна развелась с мужем.

Ранее сообщалось, что прощание с Игорем Кирилловым проходило в закрытом режиме. Ведущий, олицетворявший советскую эпоху, верил в Бога. Он всю жизнь хранил Библию, доставшуюся ему от бабушки.

Общество,Лихие девяностые,Игорь Кириллов,Комсомольская правда,
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