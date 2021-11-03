Домогаров уволился из театра Моссовета

Российский актер Александр Домогаров уволился из Театра имени Моссовета после 27 лет работы. Об этом пишет StarHit со ссылкой на источники.

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По данным издания, Домогаров написал заявление об уходе из театра в конце октября и пока покидает его на полгода. Собеседники издания утверждают, что актер не сработался с новым художественным руководителем Евгением Марчелли, а также не согласен с политикой, проводимой им в театре.