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Александр Домогаров уволился из театра Моссовета после 27 лет работы

Lenta.ruиещё 1
55 минут назад

Российский актер Александр Домогаров уволился из Театра имени Моссовета после 27 лет работы. Об этом пишет StarHit со ссылкой на источники.

Домогаров уволился из театра Моссовета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, Домогаров написал заявление об уходе из театра в конце октября и пока покидает его на полгода. Собеседники издания утверждают, что актер не сработался с новым художественным руководителем Евгением Марчелли, а также не согласен с политикой, проводимой им в театре.

Отмечается, что в последнее время Домогаров был занят в спектакле «Ричард III», который шел 3-4 раза в месяц, а также в чеховской трилогии Андрея Кончаловского. Последние показы «Ричарда», судя по афише на официальном сайте, состоятся 6 и 14 ноября.

В июле из Театра имени Моссовета ушел актер Виктор Сухоруков после десяти лет работы. Он объяснил, что не сумел найти взаимопонимание с художественным руководителем Театра имени Моссовета Евгением Марчелли, а также во время репетиций постановки у него постоянно возникали разногласия с режиссером Юрием Ереминым.
Общество,Юрий Еремин,Александр Домогаров,Евгений Марчелли,Андрей Михалков-Кончаловский,Виктор Сухоруков,Театра им. Моссовета,StarHit,
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