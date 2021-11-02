«Бесчеловечный эксперимент»: Супруга Жигунова о семье Тепляковых

Жену актера Сергея Жигунова, Викторию, шокировала программа «РБК» о девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой. Своими впечатлениями женщина поделилась на личной странице в Instagram.
«Посмотрела на "РБК" программу с девятилетней Алисой Тепляковой, которая поступила в МГУ в этом году. И просто не смогла остановиться — начала смотреть ток-шоу и другие программы с этой семьей, читать папины-мамины соцсети и так далее», — написала Жигунова.
По ее словам, на основе увиденного у нее возникло «какое-то жуткое ощущение от этой семьи».
«Девять человек живут в однокомнатной квартире. Мама, которая в молодости была просто огонь, превратилась в авитаминозную изможденную тетку с синяками под глазами. И это в 30 с небольшим. Женщине явно нужен отдых, реабилитация, хорошее питание, спорт. У нее вид глубоко несчастного человека. Дети тоже бледные, с такими же синяками, у самой Алисы какой-то странный кашель или икота и очень похоже, что невроз, папу она боится, несколько раз отстраняется испуганно, убирает его руку от себя».
Единственный «пышущий здоровьем» человек в этой семье — отец, отметила Жигунова.
«Румяный, откормленный детина с бородой, который при наличии нескольких высших образований не понимает, что на федеральные каналы не надо приходить в одних трусах и без носков. Похоже, что это его форма одежды в любое время года. На октябрьский эфир с Гордоном он так же пришел — в шортах и сандалиях».
Также Жигунова обратила внимание на отсутствие у девочки эмоционального интеллекта — она говорит с отцом, перебивая ведущего, и не смотрит на своего собеседника, отвечая на вопросы.
«И вообще, как девочка, психологический возраст которой едва ли дотягивает до ее биологических девяти лет, может учиться на психфаке? Как? А самое главное — зачем?».
Из всего озвученного Жигунова сделала вывод, что глава семьи Тепляковых ставит над своими детьми «бесчеловечный эксперимент», заставляя их сидеть за учебниками с пеленок и учиться на дому.
«Они не ходят в детские сады, в школы, в кружки. Цель — закончить школу в девять, институт в 12 и так далее. Когда эти дети будут взрослеть, учиться, общаться со сверстниками, влюбляться, социализироваться? Ничего хорошего из этого эксперимента не выйдет».
Большинство пользователей Instagram в комментариях поддержали и согласились с высказываниями Жигуновой.