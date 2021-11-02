«Бесчеловечный эксперимент»: Супруга Жигунова о семье Тепляковых

«Девять человек живут в однокомнатной квартире. Мама, которая в молодости была просто огонь, превратилась в авитаминозную изможденную тетку с синяками под глазами. И это в 30 с небольшим. Женщине явно нужен отдых, реабилитация, хорошее питание, спорт. У нее вид глубоко несчастного человека. Дети тоже бледные, с такими же синяками, у самой Алисы какой-то странный кашель или икота и очень похоже, что невроз, папу она боится, несколько раз отстраняется испуганно, убирает его руку от себя».