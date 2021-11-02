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Умер актер из сериала «Бригада»

Елена Прошина
19 минут назад

Актер Дмитрий Гуменецкий, исполнявший роль начальника охраны Саши Белого в сериале «Бригада», умер в Москве от рака, пишет Телеграм-канал «112».

Умер актер из сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий
Фото:  Аватар Фильм (2002) Аватар Фильм (2002)

По данным канала, Гуменецкий последние годы боролся с онкологическим заболеванием, оно стало причиной его смерти. Актер умер в хосписе, где находился последние несколько дней. Ему было 49 лет.

Гуменецкий - бывший майор спецназа внутренних войск МВД РФ, принимал участие в обеих чеченских кампаниях. В 2015 году его задержали за хранение 280 килограммов спайса в гараже и квартире. В ходе расследования оказалось, что Гуменецкий не имел прямого отношения к торговле наркотиками – он согласился оборудовать в своем гараже наркосклад, из-за тяжелого материального положения. Гуменецкого осудили на восемь лет колонии строгого режима.

Актер должен был выйти на свободу в 2023 году, однако подал прошение об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья, и в апреле 2021 года покинул колонию. Последние месяцы перед освобождением он провел в тюремной больнице, писал «Рамблер».

Гуменецкий не был профессиональным актером. Его фильмография насчитывает несколько картин, где кроме «Бригады» такие фильмы, как «Бумер», «Нежный возраст», «Цена жизни», «Правда скрывает ложь», «Экстренный вызов: Пропавший пациент».

Общество,Дмитрий Гуменецкий,ФСИН,МВД,
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