Умер актер из сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий

Актер Дмитрий Гуменецкий, исполнявший роль начальника охраны Саши Белого в сериале «Бригада», умер в Москве от рака, пишет Телеграм-канал «112».

Фото: Аватар Фильм (2002) Аватар Фильм (2002)

По данным канала, Гуменецкий последние годы боролся с онкологическим заболеванием, оно стало причиной его смерти. Актер умер в хосписе, где находился последние несколько дней. Ему было 49 лет.

Гуменецкий - бывший майор спецназа внутренних войск МВД РФ, принимал участие в обеих чеченских кампаниях. В 2015 году его задержали за хранение 280 килограммов спайса в гараже и квартире. В ходе расследования оказалось, что Гуменецкий не имел прямого отношения к торговле наркотиками – он согласился оборудовать в своем гараже наркосклад, из-за тяжелого материального положения. Гуменецкого осудили на восемь лет колонии строгого режима.

Актер должен был выйти на свободу в 2023 году, однако подал прошение об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья, и в апреле 2021 года покинул колонию. Последние месяцы перед освобождением он провел в тюремной больнице, писал «Рамблер».