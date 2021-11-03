Школьницу отправили в приют за селфи в полотенце

14-летнюю дочь жительницы Подмосковья органы опеки забрали в детдом из школы после того, как учительница пожаловалась на ее фото из ванной, которое было опубликовано в соцсетях. Этот случай — исключение из правил, ведь по закону соцслужбы могут забрать детей только при непосредственной угрозе их жизни, сообщили «Газете.Ru» в Общественной палате РФ. Поводом может стать алкогольная или наркотическая зависимость родителей, побои или сексуальные домогательства в отношении ребенка.

Фото: из архива семьи Дубровых из архива семьи Дубровых

У жительницы Сергиева Посада 14-летнюю дочь увезли из школы в детский дом — поводом для изъятия ребенка из семьи послужило селфи несовершеннолетней, сообщает RT.

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По словам матери девочки, ее дочь сделала фотографию в ванной и отправила снимок однокласснику. На нем она полностью укутана в полотенце. Юноша выложил снимок в соцсеть. Классный руководитель увидела его и сочла слишком откровенным — и рассказала о кадре органам опеки.

«Я заехала за дочерью в школу, ничего не подозревая, и тут мне говорят, что дочь увезли. У меня сразу земля из-под ног ушла, невозможно описать, что я испытала. Мне говорят, что дочь в приюте, встретиться не дали», — пояснила телеканалу женщина.

Девочку удалось вернуть в семью неделю спустя. Сейчас жительница Подмосковья настаивает на наказании лиц, ответственных за изъятие ее дочери.

Органы опеки не могли забрать ребенка в этой ситуации, усомнилась в беседе с «Газетой.Ru» зампред комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

«Странная история, поскольку детей забирают только тогда, когда на это есть основания, то есть при непосредственной угрозе жизни и здоровью. То есть органы опеки обычно включаются в последний момент. Только в критический момент, когда есть угроза жизни или здоровью ребенка — чтобы его спасти, его могут изъять», — подчеркнула она.

С ней соглашается управляющий партнер юридической фирмы «ГК ЛИГАЛ» Кирилл Гавриличев. Забрав ребенка, сотрудники органов опеки обязаны сообщить об этом в полицию, а также в течение недели выйти с иском в суд о лишении или ограничении родительских прав — в этом случае речи о возвращении ребенка в кратчайшие сроки без решения суда не идет.

«На практике органы опеки не часто прибегают к отобранию детей, ведь в суде им приходится доказывать наличие угрозы жизни и здоровью ребенка. Однако, как и в истории в Сергиевом Посаде, иногда органы опеки по инициативе учителя изымают ребенка из семьи, ибо учителю показалось что-то неприемлемое», — отметил юрист.

Оснований для изъятия ребенка из семьи всего несколько, пояснила адвокат, председатель Ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет» Надежда Швырева.

«Это стойкая алкогольная или наркотическая зависимость родителей малыша; совершение родителями насильственных действий в отношении ребенка: побои, жестокое обращение, насильственные действия сексуального характера», — рассказала она «Газете.Ru».

Сотрудники органов опеки приходят с проверкой в дом, где проживают несовершеннолетние, если они получили сообщение об угрозе для жизни и здоровья детей, после чего они должны составить акт изъятия и только потом забрать ребенка.

Несмотря на это опека, иногда превышает свои полномочия при изъятии детей, подчеркнула Швырева.

«В моей практике была ситуация, когда в садике малыш пошутил, что его за ухо укусила мама, и троих детей изъяли из семьи. А еще воспитатель перепутала ушные капли красного цвета с кровью. В итоге дети провели 3 месяца вне дома», — поделилась Швырева.

«В нашей практике был случай, когда к нам на консультацию обратилась школьная учительница, которая хотела лишить родительских прав родителей ребенка, который, по ее мнению, обижал других детей — опека регулярно проверяла эту семью и чуть не забрала. Изъятие ребенка за его недостойное поведение, из-за конфликтов в семье — это явление редкое», — уточнил Гавриличев.

Если сотрудники соцслужб забирают ребенка, а затем выясняется, что сделано это было неправомерно, то им грозит серьезная ответственность, вплоть до уголовной, добавила член ОП.

«Опека будет крайняя всегда. Забрала ребенка — виновата, не забрала ребенка — аналогично. Это такой бич органов опеки. Надо понимать, что специалисты в основном боятся принимать какие-то резкие действия, потому что они потом могут понести ответственность по статье о халатности, — отметила она.

Если родители все же столкнулись с незаконным отобранием, им следует незамедлительно обратиться в прокуратуру.