«Я написал Бузовой СМС, чтобы она не обижалась»

Кехман впервые объяснил, почему убрал спектакль с Бузовой со сцены МХАТа

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Генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман заявил, что спектакли в духе «Чудесного грузина» больше не будут ставить в театре. Он рассказал журналистам, что написал Бузовой сообщение, чтобы он не обижалась — и объяснил ситуацию плохими продажами билетов. В беседе с «Газетой.Ru» актеры Лидия Матасова и Дмитрий Корепин рассказали, что Кехман планирует встретиться с президентом МХАТа Татьяной Дорониной и вернуть артистам роли, которые «отобрал» экс-худрук Эдуард Бояков.

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На следующий день после увольнения худрука Эдуарда Боякова новый гендиректор театра Владимир Кехман провел первое собрание труппы. Где объявил, что в будущем МХАТ им. Горького откажется от постановок, подобных «Чудесному грузину» с Ольгой Бузовой.

В свою очередь главред RT Маргарита Симоньян опубликовала короткое видео с комментарием «Кехман прислал» — на записи гендиректор театра срывает портрет Боякова со стены.

Сам Кехман рассказал, что сообщил Бузовой об отмене «Чудесного грузина» с помощью смс-сообщения:

«Я написал ей СМС, чтобы она не обижалась на меня — что нет ничего личного, только бизнес. Продано всего лишь 225 билетов. Эта цифра не позволяет мне выпустить спектакль».

Эдуард Бояков сообщил о своем увольнении 1 ноября. Он написал в Facebook, что ушел по просьбе нового гендиректора театра Владимира Кехмана.

«Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, — не в моих правилах, — заявил Бояков. — Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта».

Вместе с Бояковым МХАТ покинули бывший врио директора театра Олег Михайлов и пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина, которая подтвердила «Газете.Ru» эту информацию.

В рекламно-информационном отделе МХАТа заявили, что «театр пока не дает комментариев». В свою очередь актеры театра Дмитрий Корепин и Лидия Матасова рассказали, что 2 ноября Кехман провел сбор труппы и заявил о планах на сотрудничество с Татьяной Дорониной. До 2018 года народная артистка СССР была худруком, а затем на ее место пришел Бояков. Специально для нее была создана должность президента театра.

«Директор сказал, что конфликт прекратился, и теперь все будет по-другому, — поделился Корепин. — Мы вернемся на роли, которые Бояков у нас отобрал. И он хочет встретиться с Татьяной Васильевной, чтобы она просто приехала в театр, вернулась в свой родной дом. Потому что по сути Бояков ее отлучил от театра своими действиями».

По словам Матасовой, новый гендиректор «очень понравился» актерам. Она отметила, что труппа рада долгожданным изменениям, поскольку «безобразия в театре долго не прекращались».

«Кехман вселил в нас надежду на возрождение театра. И сам он надеется на возвращение Дорониной, и мы мечтаем о том, чтобы она участвовала в жизни МХАТа, — сказала Матасова. — Новый руководитель сказал, что все актеры будут возвращены к работе. Здесь имеются в виду актеры, которые остались в труппе, но не были допущены до сцены. О возвращении уволенных людей из театра пока речи не шло. Возможно, будут возвращены снятые с репертуара спектакли — но какие, пока не было озвучено».

Согласно собеседнице, о кандидатах на пост худрука МХАТа речи пока не шло. Матасова отметила, что сначала Кехману предстоит «осмотреться, выработать какие-то позиции и направления». По словам актрисы, это займет примерно два месяца.

В поддержку нового руководства МХАТа высказался актер Александр Титоренко, уволенный Бояковым год назад. Он также заявил, что «очень осторожно надеется» на возвращение Дорониной на пост худрука театра.

«Аплодисменты Кехману за такой решительный и быстрый шаг. Он же говорил, что его главная идея — вернуть Татьяну Васильевну в театр, — отметил Титоренко. — Хотелось бы услышать слова, которые Кехман говорил Боякову, — жаль, что я не присутствовал при этом разговоре. Мне кажется, было сказано: «Либо уходи, либо я тебя посажу». Это, конечно, домыслы, но очень удивляет та скорость, с которой Бояков исчез, не сопротивляясь».

Кроме того, актер рассказал, что с приходом Боякова в 2018 году обстановка в театре стала недружелюбной. По словам Титоренко, пришедшие с новым худруком сотрудники «задирали носы» и смотрели на коллег, как на «плебеев».

«Работавшие во МХАТе при Дорониной привыкли к домашней обстановке: все друг друга знали, были благожелательны и готовы протянуть руку по любому поводу. Если перед началом спектакля у актера что-то не было пришито или отвалилось, цеха бросались это исправлять. А у тех, кого приводил Бояков, — задранные носы. Они на тебя смотрят, когда ты здороваешься, как на плебея, — рассказал Титоренко. — Было отношение страшное, начиная от [Захара] Прилепина — бездарного писателя, которого мало кто читает. Но видели бы вы, как он ходил по театру».