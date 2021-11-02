В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

Курганских врачей заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации

Елена Прошина
32 минуты назад

В Кургане силовики проводят обыски в поликлинике из-за подозрений в подделке сертификатов о вакцинации, сообщает «Ура.ру».

Курганских врачей заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники силовых ведомств в масках пришли в городскую поликлинику №2 в Кургане и зашли в кабинет, где проводили вакцинацию от коронавируса. Очевидцы сообщили, что силовики опросили несколько врачей и попросили предоставить прививочные журналы.

«Люди в масках спрашивают у персонала журналы вакцинации. Потом уточняли у медсестры, действительно ли под одной фамилией вбивали разных пациентов», - рассказал один из очевидцев.

Источник в силовых структурах подтвердил факт обысков в поликлинике и сообщил, что оперативники проверяют информацию о продаже QR-кодов. Сотрудники опрашивают медперсонал и свидетелей, проводят выемку документов.

Главврач поликлиники Юрий Александров отказался давать комментарии и направил журналистов за пояснениями в департамент здравоохранения.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали о появлении предложений от мошенников по продаже европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса на теневых площадках в даркнете. В ЕС выразили надежду, что Россия расследует случаи подделки европейских сертификатов вакцинации и предпримет необходимые меры.

Общество,Юрий Александров,Лаборатория Касперского,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители