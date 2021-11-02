Курганских врачей заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации

В Кургане силовики проводят обыски в поликлинике из-за подозрений в подделке сертификатов о вакцинации, сообщает «Ура.ру».

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Сотрудники силовых ведомств в масках пришли в городскую поликлинику №2 в Кургане и зашли в кабинет, где проводили вакцинацию от коронавируса. Очевидцы сообщили, что силовики опросили несколько врачей и попросили предоставить прививочные журналы.

«Люди в масках спрашивают у персонала журналы вакцинации. Потом уточняли у медсестры, действительно ли под одной фамилией вбивали разных пациентов», - рассказал один из очевидцев.

Источник в силовых структурах подтвердил факт обысков в поликлинике и сообщил, что оперативники проверяют информацию о продаже QR-кодов. Сотрудники опрашивают медперсонал и свидетелей, проводят выемку документов.

Главврач поликлиники Юрий Александров отказался давать комментарии и направил журналистов за пояснениями в департамент здравоохранения.