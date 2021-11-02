Староверы высказались о голых фото у храмов

Фото в нижнем белье на фоне храмов не может оскорбить чувства верующих, за это не следует наказывать, заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«История с так называемым преследованием девушек-блогеров с обвинением в оскорблении чувств верующих слишком раздута. Я не вижу, как фото девушки в нижнем белье на фоне храма может оскорбить верующего. Оголенность является в том числе частью религиозной культуры, не только в западной традиции, где, к примеру, Сикстинская капелла вся украшена оголенными телами, но и в восточной традиции, где, к примеру, Христос полностью изображается голым как во время крещения, так и в трусах на Кресте», – передает его слова РИА «Новости».

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На иконах, отметил Севастьянов, часто изображается голая грудь кормящей Богоматери или полностью голая святая Мария Египетская.

«Кроме того, таинство крещения предполагает крестить взрослого человека в храме полностью голым», – добавил он.

Мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, сообщает ТАСС.

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29 октября в мировом судебном участке № 370 был оглашён приговор по делу Бобиева и Чистовой. Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих), и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее в Интернете появилась провокационная фотография, где Чистова в куртке с надписью «полиция» имитировала секс с Бобиевым. Пост сопровождался подписью: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

Участники скандальной фотосессии были привлечены к административной ответственности. В ходе заседания суда Бобиев несколько раз извинился, признал вину и раскаялся. Однако наказания за сопротивление полиции ему избежать не удалось.

Позже следователи возбудили дело по статье об оскорблении чувств верующих. Также после выхода из колонии Бобиева ждёт депортация в Таджикистан.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих на модель, оголившую грудь на фоне храма Василия Блаженного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о 22-летней вебкам-модели Лолите Богдановой. В своих соцсетях девушка разместила короткий видеоролик, на котором она позирует в центре Москвы в белых брюках, бежевом трикотажном топе и плаще такого же цвета. На кадрах Богданова поднимает топ и демонстрирует грудь на камеру.

Уточняется, что девушке грозит до года лишения свободы. На данный момент она находится под подпиской о невыезде.

В августе российская модель снялась полуобнаженной у отделения полиции и пошла под арест. Речь идет о модели Елене Никифоровской, которая позировала спиной к камере в клетчатой рубашке, черных стрингах и спущенных джинсах. Суд Екатеринбурга назначил девушке трое суток ареста.

Суд в Петербурге отказался избирать меру пресечения 30-летней Ирине Волковой, которая сфотографировалась в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Свою фотографию в полуобнаженном виде на фоне храма Волкова сделала летом прошлого года. Фотографию она выложила в соцсеть Instagram.

30 октября этого года в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

В ходе заседания суда Волкова свою вину признала, заявив, что она «немножко заигралась в инстаблогера». Также она рассказала, что у нее несовершеннолетний ребенок, а на жизнь она зарабатывает «шугарингом и бровями».

Суд отказался избирать меру пресечения, назвав доводы следствия предположительными. Волкову освободили в зале суда.

Примечательно, что заявление на Волкову написал питерский активист Тимур Булатов. Он находился в розыске с 2005 по 2014 год по уголовному делу о присвоении о растрате. Булатов провел в СИЗО восемь месяцев, а в 2015 году попал под амнистию по случаю 70-летия Победы.

Санкт-Петербургская епархия не считает себя потерпевшей стороной в инциденте с моделью Ириной Волковой, опубликовавшей фотографию в нижнем белье на фоне Исакиевского собора. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-секретарь епархии Наталья Родоманова.

«Епархию не нужно делать потерпевшей стороной. Может, у кого-то [инцидент] и вызвал эмоции, ведь на каком-то основании Следственный комитет возбудил уголовное дело. Но это точно было сделано не на основании заявлений со стороны епархии, официально никаких претензий мы не направляли», — заявила пресс-секретарь.

В то же время представитель епархии отметила, что духовенство положительно оценивает извинения Волковой.

«Вообще мы не мониторим блогерш с каким-то минимальным количеством подписчиков. Да даже с максимальным количеством не мониторим, потому что это не наша аудитория, нам не интересно. Но девушка выразила сожаление, раскаялась. И слава Богу. Может в следующий раз человек будет искать популярности на другом поприще и в другом жанре», — заключила Родоманова.

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У Наталии Орейро и Ольги Бузовой обнаружили фото, на которых артистки позируют обнажёнными на фоне храмов России. Архивными снимками на своей странице в соцсети поделился основатель TikTok-дома Dream Team House Ярослав Андреев.

Как заявил блогер, теперь он «очень переживает» за них, учитывая последние уголовные дела за подобные фотосессии.

На снимке уругвайская актриса Наталия Орейро, которая недавно получила российское гражданство, позирует перед храмом Василия Блаженного в бюстгальтере со стразами. В свою очередь российская певица Ольга Бузова демонстрирует свои формы, стоя в купальнике на фоне собора в Волгограде.

По мнению депутата Госдумы, актриса ничего пошлого и оскорбительного не сделала.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Виталий Милонов сравнил фото Наталии Орейро и блогеров Руслана Бобиева и Анастасии Чистовой, которые получили по 10 месяцев колонии за оскорбление чувств верующих.

«Это разные вещи. Наталия Орейро в купальнике на Красной площади — это просто Наталия Орейро в купальнике. Они [блогеры — прим. ГМ] пытались изобразить половой акт, эта дура [Чистова — прим. ГМ] пыталась показать, что она совокупляется с этим гастарбайтером. Во-первых, эстетически мне как петербуржцу отвратительно видеть такую картину. Наталия Орейро — наша, Наташа, русская она, понимаете? Она же ничего пошлого не делает. Она в такой одежде. Она же не голая на фоне храма. Ну, в такой форме одежды, ничего страшного».

В интернете обсуждают фотографию девушки, которая оголила ягодицы на фоне стен московского Кремля, сообщают «Известия».

Снимок появился в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Возможно, за эти фото мне придется понести административную ответственность, но это того стоило», — написала девушка.

По предварительным данным, правоохранительные органы уже начали проверку по факту публикации.

Меру можно было бы реализовать в том числе на Красной площади. Тогда дел об оскорблении государственных символов и чувств верующих будет меньше.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя приговор молодым людям за фото на фоне Храма Василия Блаженного.

«Это провокация, это хулиганство, это негодяйство. В Германии, если бы люди пошутили на тему Холокоста, они бы сели в тюрьму на долгий срок. В Израиле то же самое... Естественно, надо на Красной площади наводить порядок. Возможно, сделать предупредительные надписи: просим относиться с уважением, это символ страны».

В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям такое предложение назвали нормальным. Председатель комиссии Евгений Герасимов в беседе с «Говорит Москва» отметил, что этот вопрос нужно обсудить детально.

«Вопрос должен быть детально обсуждён. С другой стороны, табличками мы культурнее людей не сделаем. Я готов подумать и обсудить этот вопрос с коллегами».

В РПЦ идею с установкой табличек не поддержали. Член Патриаршего совета по культуре протоиерей Дмитрий Калин отметил в разговоре с «Говорит Москва», что граждане должны поступать рассудительно. Он призвал делать больше фото на фоне храмов, но в пристойном виде.

«Если понятия «отец», «мать», «родина», «святыни отечества» начнут терять смысл, то стране нашей не устоять перед натиском зла. А мы должны жить и свидетельствовать о красоте русской православной цивилизации. Без всяких позорных табличек. Таких прекрасных и самобытных храмов, как у нас, нет нигде! И это наследие — наша гордость. Так что, фотографируйтесь, как можно больше! В достойном этой красоты виде».

Раскаяние является главным критерием для решения суда по делам об оскорблении чувств верующих. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.