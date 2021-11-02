Эксперт назвал запрещенные препараты для лечения COVID дома

Эксперт назвал лекарства, которыми нельзя лечиться от коронавируса дома. Их перечислил заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, врач-терапевт Александр Мельников в Facebook.
Мельников считает, что кортикостероиды, которые применяют при лечении от коронавирусной инфекции в условиях содержания больного в клинике, могут нести большую опасность в домашних условиях.
«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», — пояснил специалист.
Кроме того, эксперт напомнил, что здоровью может навредить и бесконтрольное использование антибиотиков.
«Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут», — добавил Мельников.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о кашлевых рецепторах, которые находятся в ушном канале, пояснив, что иногда причиной кашля может оказаться инородное тело в ухе.