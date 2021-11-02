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Эксперт назвал запрещенные препараты для лечения COVID дома

Елена Прошина
17 минут назад

Эксперт назвал лекарства, которыми нельзя лечиться от коронавируса дома. Их перечислил заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, врач-терапевт Александр Мельников в Facebook.

Эксперт назвал запрещенные препараты для лечения COVID дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мельников считает, что кортикостероиды, которые применяют при лечении от коронавирусной инфекции в условиях содержания больного в клинике, могут нести большую опасность в домашних условиях.

«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», — пояснил специалист.

Кроме того, эксперт напомнил, что здоровью может навредить и бесконтрольное использование антибиотиков.

«Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут», — добавил Мельников.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о кашлевых рецепторах, которые находятся в ушном канале, пояснив, что иногда причиной кашля может оказаться инородное тело в ухе.

Общество,Александр Мясников,Александр Мельников,Федеральное медико-биологическое агентство,
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