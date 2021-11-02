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«Затоптали могилу Быстрицкой!» Похороны Кириллова закончились казусом

News.ru
24 минуты назад

Похороны Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище закончились казусом, передаёт журналист NEWS.ru. Могила диктора советского ЦТ оказалась совсем рядом с местом, где покоится народная артистка СССР Элина Быстрицкая (1928-2019). Сотрудникам кладбища, которые опускали гроб с телом Кириллова в могилу, было негде развернуться, и они несколько раз наступили на памятник актрисе.

Похороны Кириллова закончились казусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Смотрите, куда идёте! Совсем затоптали могилу Быстрицкой! — попросили поклонники Кириллова сотрудников кладбища.

Те в ответ пояснили, что места для захоронений на Новодевичьем кладбище осталось очень мало, поэтому приходится работать в стеснённых условиях.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, как прошло прощание с Игорем Кирилловым. Присутствовавший на похоронах гендиректор Первого канала Константин Эрнст рассказал, как заболевший коронавирусом диктор «обшучивал своё состояние» во время их последнего телефонного разговора. А Ангелина Вовк отметила роль последней жены диктора Татьяны в его жизни. Она поблагодарила вдову Кириллова за заботу, которой та окружила его после смерти предыдущей супруги.

Сама вдова диктора после отпевания расплакалась и резко ответила сотруднику кладбища, предложившему добраться до могилы её супруга на автобусе.

«Немецкая» дочь Кириллова не приехала на его похороны

На похоронах Игоря Кириллова не смогли присутствовать два важных человека в его жизни — дочь Анна, живущая в Германии, и многолетняя коллега Анна Шатилова. О причинах, по которым дочь не смогла прилететь в Россию, рассазал ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов. А Анна Шатилова объяснила NEWS.ru, что просто побоялась, что ей станет плохо на кладбище, поскольку Кириллов за 60 лет их знакомства стал для неё по-настоящему близким человеком.

Общество,Дмитрий Борисов,Элина Быстрицкая,Игорь Кириллов,Константин Эрнст,Анна Шатилова,Ангелина Вовк,
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