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Борисов рассказал про общение диктора Кириллова с «немецкой» дочерью

News.ru
53 минуты назад

Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов рассказал на похоронах Игоря Кириллова про общение диктора с дочерью Анной, проживающей в Германии. Также Борисов объяснил, почему наследница народного артиста СССР не приехала в Россию, чтобы проводить отца в последний путь. Об этом сообщает находящийся на Новодевичьем кладбище журналист NEWS.ru.

«Немецкая» дочь Кириллова не приехала на его похороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аня невероятно любит папу, и только история с коронавирусом помешала ей быть здесь сегодня. Они постоянно были на связи. Когда я бывал в гостях у Игоря Леонидовича, он говорил: «Сейчас я пойду позвоню Анечке». И она ему тоже часто звонила, — рассказал Дмитрий Борисов.

При этом ведущий «Пусть говорят» отметил, что на первом месте в жизни Игоря Кириллова была работа.

Поэтому сегодня здесь так много людей. Я думаю, он был бы доволен, — сказал Борисов.

Ранее сообщалось, что присутствовавший на похоронах гендиректор Первого канала Константин Эрнст рассказал, как заболевший коронавирусом Игорь Кириллов «обшучивал своё состояние» во время их последнего телефонного разговора. А Ангелина Вовк отметила роль последней жены диктора Татьяны в его жизни. Она поблагодарила вдову диктора за заботу, которой та окружила его после смерти предыдущей супруги.

Вдова Кириллова устроила скандал на похоронах мужа

Общество,Дмитрий Борисов,Игорь Кириллов,Константин Эрнст,Ангелина Вовк,
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