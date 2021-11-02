«Немецкая» дочь Кириллова не приехала на его похороны

Аня невероятно любит папу, и только история с коронавирусом помешала ей быть здесь сегодня. Они постоянно были на связи. Когда я бывал в гостях у Игоря Леонидовича, он говорил: «Сейчас я пойду позвоню Анечке». И она ему тоже часто звонила, — рассказал Дмитрий Борисов.