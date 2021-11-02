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Вдова диктора Кириллова поругалась с охранником кладбища на похоронах мужа

News.ru
52 минуты назад

Вдова скончавшегося диктора ЦТ Игоря Кириллова Татьяна поругалась с охранником Новодевичьего кладбища. Об этом NEWS.ru сообщили друзья народного артиста СССР, которые пришли на его похороны.

Вдова Кириллова устроила скандал на похоронах мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После отпевания Кириллова, состоявшегося в храме Новодевичьего кладбища, охранник предложил гостям и вдове сесть в автобус, чтобы с комфортом доехать до места захоронения диктора.

Пешком прогуляюсь! — повысив голос, резко ответила вдова Кириллова.

Охранник развёл руками, заметив, что «хотел как лучше». Мужчина признался, что нисколько не обиделся на поведение вдовы диктора, поскольку понимает, какое горе ей приходится переживать сейчас.

Ещё в храме, как рассказали NEWS.ru участники траурного мероприятия, вдова Игоря Кириллова не смогла сдержать чувств и расплакалась у гроба мужа. Татьяну утешал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Также на похоронах Кириллова присутствовал телеведущий Александр Любимов и представители дикторского цеха — Ангелина Вовк, Евгений Кочергин.

Ранее Анна Шатилова объяснила NEWS.ru, почему отказалась прийти на похороны Игоря Кирилова, которого знала почти 60 лет. По словам коллеги умершего, она побоялась, что ей станет плохо на кладбище, поскольку Кириллов был очень близким ей человеком.

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