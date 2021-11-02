Вдова Кириллова устроила скандал на похоронах мужа

Вдова скончавшегося диктора ЦТ Игоря Кириллова Татьяна поругалась с охранником Новодевичьего кладбища. Об этом NEWS.ru сообщили друзья народного артиста СССР, которые пришли на его похороны.

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После отпевания Кириллова, состоявшегося в храме Новодевичьего кладбища, охранник предложил гостям и вдове сесть в автобус, чтобы с комфортом доехать до места захоронения диктора.

Пешком прогуляюсь! — повысив голос, резко ответила вдова Кириллова.

Охранник развёл руками, заметив, что «хотел как лучше». Мужчина признался, что нисколько не обиделся на поведение вдовы диктора, поскольку понимает, какое горе ей приходится переживать сейчас.

Ещё в храме, как рассказали NEWS.ru участники траурного мероприятия, вдова Игоря Кириллова не смогла сдержать чувств и расплакалась у гроба мужа. Татьяну утешал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Также на похоронах Кириллова присутствовал телеведущий Александр Любимов и представители дикторского цеха — Ангелина Вовк, Евгений Кочергин.