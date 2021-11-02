Студия дизайнера Артемия Лебедева, опубликовав на своей странице в Instagram открытку ко Дню Всех Святых с изображением горящего кинозала, поступила «не очень красиво», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Пахомов. Парламентарий подчеркнул, что «надо поаккуратнее быть с такими вещами». Таким образом он прокомментировал реакцию пользователей на пост компании, в котором многие увидели отсылку к пожару в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Wikipedia

Не очень красиво. Извиняться или нет — личное дело каждого человека, но всё-таки надо поаккуратнее быть с такими вещами. Контекст не очень. С одной стороны, вроде бы ничего страшного, но — учитывая то трагическое событие — дети же погибли. По крайней мере как минимум в одном регионе (в Кемеровской области. — NEWS.ru) это будет воспринято совсем уже... и во всей стране, мне кажется, тоже. В данном случае, мне бы тоже это было бы не очень приятно. У всех свои методы привлечения внимания, — отметил Пахомов.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Следователи установили, что причиной ЧП стало стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не функционировала система пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.

Открытку дизайнерской компании «Студия Артемия Лебедева», опубликованную к Хеллоуину в Instagram, назвали спекуляцией на трагедии. Такое мнение выразили пользователи соцсети в комментариях к публикации.

Пост содержит несколько изображений, которые сопровождаются подписью «С Днем всех святых». По мнению комментаторов, картина, на которой изображен горящий зал кинотеатра, ассоциируется только с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

«Я не знаю, кем надо быть, чтобы поместить изображение горящего кинозала среди тыквенных рожиц(( Тут, по-моему, только одна ассоциация у жителей нашей страны может быть... Это спекуляция на трагедии, низко», — написала юзер с ником manyashagrin.

Другие пользователи согласились с этим.

«Теперь невозможно не увидеть в горящем кинотеатре зал "Зимней вишни" и почти 40 погибших в этом неописуемом ужасе детей», «Горящий кинотеатр — за гранью», — пишут пользователи.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале возмутился одной из открыток, которые «Студия Артемия Лебедева» выпустила к Хэллоуину.

На картинке изображен охваченный огнем пустой кинозал. В Instagram-аккаунте студии, где были опубликованы открытки, появились гневные комментарии пользователей. Они указали на то, что изображение вызывает ассоциацию с пожаром в ТРЦ «Зимняя Вишня», который унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

«Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим «творчеством». Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам», — написал Цивилев.

Суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Они получили сроки от пяти до 14 лет колонии, передает ТАСС.

Так, бывший генеральный директор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова осуждена на 14 лет, гендиректор основного арендатора Надежда Судденок — на 13,5. Технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев приговорен к 11 годам колонии. Охранник торгового центра Сергей Антюшин получил восемь лет.

Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» осужден на 6,5 года колонии. Инженер противопожарной системы в ТРЦ приговорен к 5,5 года. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин проведет в заключении шесть лет, пожарный Сергей Генин получил пять лет за халатность при тушении возгорания.

Двери в один из кинозалов в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» запер один из зрителей. Об этом заявил житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял при пожаре троих детей, жену и сестру. Свое видеообращение он опубликовал на странице во «ВКонтакте».

По словам Вострикова, ему был предоставлен доступ к записям с камер наблюдения в торговом центре, на которых видно, что изначально двери во все кинозалы были открыты и люди могли их покинуть.

ВКонтакте

«Люди все действительно выбегали, остались только наши, потому что там был детский мультик, все с детишками... Они промедлили. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели, как вам известно, не прибыли», — рассказал он.

При этом Востриков отметил, что, по его данным, мужчине, который закрыл дверь, в итоге удалось спастись.

Ранее одна из пострадавших, которая в момент пожара находилась в том же кинозале, где и семья Вострикова, рассказала, что мужчины действительно сами заперли двери, увидев, что здание горит.

«В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители пошли к дверям, открыли… За дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики… Никакого оповещения, сигнальной тревоги, предупреждения. Бежать было некуда. Мужчины закрыли дверь, заткнули щели, чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи. Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную водой», — написала она на своей странице в Instagram.