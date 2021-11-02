"Спутник" стал словом 2021 года

Государственный институт русского языка имени Пушкина объявил "спутник" словом 2021 года. Об этом сообщил проректор по науке, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий, пишет РИА Новости.

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В рамках проекта "Слово года" институт имени Пушкина анализирует тексты русскоязычных СМИ и публикации в социальных сетях, чтобы определить слово или словосочетание, которое употреблялось в году чаще всего.

"По результатам анализа на первое место вышло слово "cпутник", его в 2021 году стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом", — рассказал Осадчий.

Второе место заняло слово "Афганистан", которое стало использоваться в 6,5 раза чаще. Эксперт объясняет резкий рост тем, что события происходящие в стране вызвали бурные обсуждения.

Третьим стало словосочетание "Северный поток" — частотность его употребления увеличилась пятикратно. Четвертым в списке значится слово "перепись", а пятым — "импичмент". Отмечается, что набрали популярность слова "QR-код" и "антипрививочник", использование которых увеличилось в четыре и три раза соответственно, а также "антиваксер" (в 2,7 раза).

"Замыкают список слова, которые хотя и признаны нами ключевыми в 2021 году, но продемонстрировали падение частотности на фоне четырех предшествующих лет, — это "выборы", "нерабочий" и "смертность", — сообщил Осадчий.