Провизор рассказала об обмане россиян в аптеках

Стало известно, как отличить выгодную акцию от маркетингового лукавства в аптеке, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта фармацевтического рынка, провизора Ирину Булыгину.
По ее словам, акции и скидки в аптеках бывают как в обычном магазине, но с одной важной оговоркой. Отличие приобретения лекарства по акции от процесса покупки в обычном магазине состоит в том, что в учреждении здравоохранения человек не может заранее внимательно рассмотреть товар.
По словам эксперта, нужно интересоваться у провизоров, каков срок годности лекарства, продающегося по акции: возможно, он скоро истечет. «На это надо отдельно обращать внимание, потому что лекарства не лежат на полке, их выносит провизор», — сказала Булыгина.
Кроме того, некоторые аптеки прибегают также к другому не совсем честному приему, обычному для сферы торговли потребительскими товарами. Они могут поднять цену на лекарства, а потом якобы дадут скидку по акции. «Вы можете поддаться ажиотажному спросу и купить себе лекарство дороже», — предупредила провизор. В этом случае рекомендуется пользоваться интернетом, где можно узнать, сколько стоил препарат незадолго до этого.