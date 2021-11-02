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Провизор рассказала об обмане россиян в аптеках

Елена Прошина
10 минут назад

Стало известно, как отличить выгодную акцию от маркетингового лукавства в аптеке, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта фармацевтического рынка, провизора Ирину Булыгину.

Провизор рассказала об обмане россиян в аптеках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, акции и скидки в аптеках бывают как в обычном магазине, но с одной важной оговоркой. Отличие приобретения лекарства по акции от процесса покупки в обычном магазине состоит в том, что в учреждении здравоохранения человек не может заранее внимательно рассмотреть товар.

По словам эксперта, нужно интересоваться у провизоров, каков срок годности лекарства, продающегося по акции: возможно, он скоро истечет. «На это надо отдельно обращать внимание, потому что лекарства не лежат на полке, их выносит провизор», — сказала Булыгина.

Кроме того, некоторые аптеки прибегают также к другому не совсем честному приему, обычному для сферы торговли потребительскими товарами. Они могут поднять цену на лекарства, а потом якобы дадут скидку по акции. «Вы можете поддаться ажиотажному спросу и купить себе лекарство дороже», — предупредила провизор. В этом случае рекомендуется пользоваться интернетом, где можно узнать, сколько стоил препарат незадолго до этого.

Общество,Ирина Булыгина,ИА Sputnik,
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