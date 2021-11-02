Провизор рассказала об обмане россиян в аптеках

Стало известно, как отличить выгодную акцию от маркетингового лукавства в аптеке, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта фармацевтического рынка, провизора Ирину Булыгину.

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По ее словам, акции и скидки в аптеках бывают как в обычном магазине, но с одной важной оговоркой. Отличие приобретения лекарства по акции от процесса покупки в обычном магазине состоит в том, что в учреждении здравоохранения человек не может заранее внимательно рассмотреть товар.

По словам эксперта, нужно интересоваться у провизоров, каков срок годности лекарства, продающегося по акции: возможно, он скоро истечет. «На это надо отдельно обращать внимание, потому что лекарства не лежат на полке, их выносит провизор», — сказала Булыгина.