Систему QR-кодов введут во всех регионах

Посещение общественных мест будет возможно только при наличии QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Об этом объявили власти всех российских регионов.

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В Томской и Тюменской областях система начнет работать уже с 8 ноября, сообщает ТАСС. В В Брянской и Кемеровской областях, а также в некоторых районах Республики Алтай, в которых зафиксирована большая заболеваемость коронавирусом, QR-коды введут 15 ноября. В остальных регионах введение этой ограничительной меры планируется до конца 2021 года.