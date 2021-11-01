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Систему QR-кодов введут во всех регионах России

Ura.Ruиещё 1
22 минуты назад

Посещение общественных мест будет возможно только при наличии QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Об этом объявили власти всех российских регионов.

Систему QR-кодов введут во всех регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Томской и Тюменской областях система начнет работать уже с 8 ноября, сообщает ТАСС. В В Брянской и Кемеровской областях, а также в некоторых районах Республики Алтай, в которых зафиксирована большая заболеваемость коронавирусом, QR-коды введут 15 ноября. В остальных регионах введение этой ограничительной меры планируется до конца 2021 года.

Многие российские регионы ввели QR-коды для посещения общественных мест еще во время последней недели октября. Ранее URA.RU сообщало, что период с 30 октября по 7 ноября 2021 года, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в России объявлен нерабочим в связи с эпидемиологической ситуацией. В некоторых регионах был введен локдаун. Глава Минздрава РФ призвал ускорить темпы вакцинации в отстающих регионах, передает телеканал 360.

Общество,Владимир Путин,Минздрав РФ,Телеканал "360° Подмосковье",ИТАР-ТАСС,
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