«Кричал от боли». Вдова Кириллова рассказала о его последних днях

Вдова народного артиста СССР Игоря Кириллова Татьяна в эфире программы «Пусть говорят» рассказала об обстоятельствах смерти мужа, пишет «Комсомольская правда».

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Диктор советского и российского телевидения Игорь Кириллов умер 30 октября в возрасте 89 лет. С 10 сентября он находился в больнице, где ему ампутировали ногу. Он перенес несколько операций. Легенда отечественного телевидения уже выздоравливал и строил планы на будущее, но заразился коронавирусом и, несмотря на бессимптомное начало болезни, умер в реанимации.

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По словам вдовы, в начале сентября у Игоря Кириллова заболела нога – настолько сильно, что он кричал от боли. Его госпитализировали в Боткинскую больницу, где обнаружили тромб в артерии и подколенную аневризму. Ногу пришлось ампутировать.

Диктор трое суток провел в реанимации, и 14 сентября, в день рождения, Кириллова перевели в обычную палату. Через неделю в культе образовалась гематома, и диктора снова прооперировали.

После этого Кириллов пошел на поправку, делал зарядку, лежа в кровати, начал ходить на ходунках, планировал купить протез и на 90-летие в 2022 году станцевать с женой Татьяной вальс в студии «Пусть говорят». Кириллов уже готовился к выписке, но 11 октября у него открылось кровотечение в кишечнике, ему снова сделали операцию. На следующий день тест на коронавирус показал положительный результат, хотя симптомов заболевания не было. Кириллова перевели в обсерватор. Через несколько дней Татьяна Кириллова, общаясь с мужем по видеосвязи, обратила внимание на его отрешенное состояние. Диктора снова перевели в реанимацию.

«Мне говорили: «давление в норме», «сатурация в норме». Меня удивлял один факт – у него на протяжении нескольких дней был высокий пульс – 100. И пульс не снижался. За три дня до случившегося я позвонила, чтобы узнать, как состояние. Ответили только одно: «состояние прежнее». Мне не сказали ни пульс, ни давление, ни температуру, ни сатурацию. Знала точно, что все эти дни он дышал сам. У него не было одышки. У него все было в норме. Что привело к такому исходу я не знаю», - рассказала вдова.

Кириллова похоронят 2 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония будет закрытой из-за коронавирусных ограничений, пишет ТАСС.

Игорь Кириллов – диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актер, тележурналист, лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР.