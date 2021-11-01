Разработчики "Спутника V" начали испытания новой вакцины

В новом иммунобиологическом препарате использована другая технология, отличная от «Спутник V». Вакцина создана с использованием технологии вирусоподобных частиц. Препарат не содержит генетический материал возбудителя - вирусоподобные частицы имитируют вирус, распознаются иммунной системой и вызывают иммунный ответ.

Доклинические испытания на приматах будут вести четыре научно-исследовательских института и два центра - Росздравнадзора и ФМБА. Завершить работы планируется в декабре 2021 года. Центр заключил шесть договоров на изучение разных видов токсичности и фармакологической активности вакцины-кандидата на общую сумму 28,7 млн рублей.