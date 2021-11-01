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Разработчики "Спутника V" начали испытания новой вакцины

Вероника Полынина
18 минут назад

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал доклинические испытания новой вакцины для профилактики COVID-19, сообщает «Фармацевтический вестник».

Разработчики "Спутника V" начали испытания новой вакцины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В новом иммунобиологическом препарате использована другая технология, отличная от «Спутник V». Вакцина создана с использованием технологии вирусоподобных частиц. Препарат не содержит генетический материал возбудителя - вирусоподобные частицы имитируют вирус, распознаются иммунной системой и вызывают иммунный ответ.

Доклинические испытания на приматах будут вести четыре научно-исследовательских института и два центра - Росздравнадзора и ФМБА. Завершить работы планируется в декабре 2021 года. Центр заключил шесть договоров на изучение разных видов токсичности и фармакологической активности вакцины-кандидата на общую сумму 28,7 млн рублей.

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Центр Гамалеи также работает над двумя лекарственными препаратами для лечения и профилактики COVID-19.

Общество,Росздравнадзор,Федеральное медико-биологическое агентство,
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