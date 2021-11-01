Разные вещи: в Госдуме заступились за оголившуюся у храма Орейро

Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за уругвайскую актрису и певицу Наталию Орейро, которая несколько лет назад сфотографировалась в купальнике на фоне храма Василия Блаженного в Москве.
Милонов сравнил фотосессию Орейро со скандальным снимком блогера Руслана Бобиева и его подруги Анастасии Чистовой и заявил, что между ними нет ничего общего.
«Это разные вещи. Наталия Орейро в купальнике на Красной площади — это просто Наталия Орейро в купальнике», - сказал Милонов радиостанции «Говорит Москва».
При этом, по словам депутата, Бобиев и Чистова не просто сфотографировались напротив храма, а изображали половой акт.
«Наталия Орейро — наша, Наташа, русская она, понимаете? Она же ничего пошлого не делает. Она в такой одежде. Она же не голая на фоне храма. Ну, в такой форме одежды, ничего страшного», - резюмировал Милонов.
Ранее блогеры Руслан Бобиев и Анастасия Чистова получили по 10 месяцев колонии за фотосессию у храма Василия Блаженного. На фоне этой новости в интернете стали распространяться фото полураздетых знаменитостей на фоне православных храмов, в частности, снимки недавно получившей российское гражданство Наталии Орейро, сделанные в 2001 году.