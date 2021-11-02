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Хабенский вернул в репертуар МХТ спектакль Богомолова

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

Новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский вернул в репертуар театра спектакль «Идеальный муж. Комедия». Об этом сообщается на официальной странице учреждения культуры в Facebook.

Хабенский вернул в репертуар МХТ спектакль Богомолова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спектакль "Идеальный муж. Комедия" Константина Богомолова возвращается на сцену Московского Художественного театра», — заявили в МХТ имени Чехова.

Отмечается, что ближайшие показы постановки пройдут в декабре этого года.

О том, что народный артист России Хабенский был назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, стало известно в конце октября. Он сменил на этом посту Сергея Женовача, который был худруком театра с 2018 года. В Минкульте тогда подчеркнули, что Женовач ушел со своей должности по собственному желанию.

Сергея Женовача назначили худруком МХТ имени Чехова в 2018 году после смерти Олега Табакова. В 2021 году Женовач снял с репертуара театра такие спектакли Богомолова, как «Идеальный муж. Комедия» и «Карамазовы», а также постановку режиссера Кирилла Серебренникова «Зойкина квартира».

Общество,Сергей Женовач,Кирилл Серебренников,Константин Богомолов,Олег Табаков,Константин Хабенский,Минкультуры,
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