QR-код для банкомата: новые ограничения или фейк?

В Интернете появились сообщения о том, что банкоматы в России начали работать только по QR-кодам о вакцинации от коронавируса. Фейковые видео были размещены на YouTube и в группах в соцсетях, пишет Lenta.ru.

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По данным издания, первоисточником информации выступила видеозапись под названием «Началось! Без QR-кода не снять наличные», размещенная 29 октября на YouTube. В ролике длительностью 29 секунд мужчина у банкомата пытается снять деньги, держа в руках телефон. Закадровый женский голос рассказывает, что без QR-кода о вакцинации от коронавируса нельзя снять или внести деньги в банкомат. По словам женщины, «уже не первый человек подходит, и запрашивают QR-код».

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При этом текст, который появляется на экране банкомата, невозможно прочитать. Также непонятно, что именно делает мужчина, так как его частично закрывают находящиеся рядом люди.

Видео на площадке разместил пользователь с ником Лопатин Евгений Мытищи. В описании к ролику указано, что он - «православный предприниматель и миссионер», который «делится своими мыслями о духовной и светской жизни в России и надеется, что это будет полезно».

В комментариях к ролику пользователи попросили автора не паниковать, так как банкоматом вполне можно пользоваться, как и раньше, а QR-код не имеет отношения к вакцинации и является внутрибанковским продуктом.

«Просто не обращайте на эту табличку внимание!! Вчера пользовалась, все норм!!», «Зачем людей пугаете?! Этот QR-код генерируется владельцем карты и используется при отсутствии физической карты. Не вводите в заблуждение людей!» - написали они.

Посты с этим видео появились также в некоторых группах в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассниках», однако не набрали большого количества отзывов и лайков, отмечает издание.