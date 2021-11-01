QR-код для банкомата: новые ограничения или фейк?

В Интернете появились сообщения о том, что банкоматы в России начали работать только по QR-кодам о вакцинации от коронавируса. Фейковые видео были размещены на YouTube и в группах в соцсетях, пишет Lenta.ru.
По данным издания, первоисточником информации выступила видеозапись под названием «Началось! Без QR-кода не снять наличные», размещенная 29 октября на YouTube. В ролике длительностью 29 секунд мужчина у банкомата пытается снять деньги, держа в руках телефон. Закадровый женский голос рассказывает, что без QR-кода о вакцинации от коронавируса нельзя снять или внести деньги в банкомат. По словам женщины, «уже не первый человек подходит, и запрашивают QR-код».
При этом текст, который появляется на экране банкомата, невозможно прочитать. Также непонятно, что именно делает мужчина, так как его частично закрывают находящиеся рядом люди.
Видео на площадке разместил пользователь с ником Лопатин Евгений Мытищи. В описании к ролику указано, что он - «православный предприниматель и миссионер», который «делится своими мыслями о духовной и светской жизни в России и надеется, что это будет полезно».
В комментариях к ролику пользователи попросили автора не паниковать, так как банкоматом вполне можно пользоваться, как и раньше, а QR-код не имеет отношения к вакцинации и является внутрибанковским продуктом.
«Просто не обращайте на эту табличку внимание!! Вчера пользовалась, все норм!!», «Зачем людей пугаете?! Этот QR-код генерируется владельцем карты и используется при отсутствии физической карты. Не вводите в заблуждение людей!» - написали они.
Посты с этим видео появились также в некоторых группах в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассниках», однако не набрали большого количества отзывов и лайков, отмечает издание.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. В ряде регионов введены ограничения на посещения музеев, театров и непродуктовых магазинов. Туда пускают туда только по QR-кодам (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте). Для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность.