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QR-код для банкомата: новые ограничения или фейк?

Алиса Селезнёва
42 минуты назад

В Интернете появились сообщения о том, что банкоматы в России начали работать только по QR-кодам о вакцинации от коронавируса. Фейковые видео были размещены на YouTube и в группах в соцсетях, пишет Lenta.ru.

QR-код для банкомата: новые ограничения или фейк?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, первоисточником информации выступила видеозапись под названием «Началось! Без QR-кода не снять наличные», размещенная 29 октября на YouTube. В ролике длительностью 29 секунд мужчина у банкомата пытается снять деньги, держа в руках телефон. Закадровый женский голос рассказывает, что без QR-кода о вакцинации от коронавируса нельзя снять или внести деньги в банкомат. По словам женщины, «уже не первый человек подходит, и запрашивают QR-код».

Видео дня

При этом текст, который появляется на экране банкомата, невозможно прочитать. Также непонятно, что именно делает мужчина, так как его частично закрывают находящиеся рядом люди.

Видео на площадке разместил пользователь с ником Лопатин Евгений Мытищи. В описании к ролику указано, что он - «православный предприниматель и миссионер», который «делится своими мыслями о духовной и светской жизни в России и надеется, что это будет полезно».

В комментариях к ролику пользователи попросили автора не паниковать, так как банкоматом вполне можно пользоваться, как и раньше, а QR-код не имеет отношения к вакцинации и является внутрибанковским продуктом.

«Просто не обращайте на эту табличку внимание!! Вчера пользовалась, все норм!!», «Зачем людей пугаете?! Этот QR-код генерируется владельцем карты и используется при отсутствии физической карты. Не вводите в заблуждение людей!» - написали они.

Посты с этим видео появились также в некоторых группах в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассниках», однако не набрали большого количества отзывов и лайков, отмечает издание.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. В ряде регионов введены ограничения на посещения музеев, театров и непродуктовых магазинов. Туда пускают туда только по QR-кодам (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте). Для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность.

Общество,Евгений Лопатин,Владимир Путин,Lenta.ru,
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