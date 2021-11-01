Врачи ковидных госпиталей заявили о желании уволиться

Врачи, работающие с больными COVID-19, пожаловались на усталость и эмоциональное выгорание, сообщает «Коммерсантъ». Согласно опросу, который провели в приложении «Справочник врача», значительная часть медиков из красных зон хотела бы уволиться, а многие не чувствуют поддержки со стороны начальства.

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Среди врачей и медсестер, работающих в коронавирусных госпиталях и отделениях, только 12,5% заявили, что все еще «полны сил» и «ходят на работу с интересом». Еще Более 58% ответили, что «идут на работу с интересом, но в целом устали», а почти 30% — «идут на работу без интереса».

Как признались 27,7% врачей из ковидных отделений и почти 32% работающих с ними медсестер, они часто думают об увольнении или же «близки к этому». В «зеленой зоне» — среди тех, кто не сталкиваются напрямую с госпитализированными из-за коронавируса — об увольнении задумываются более 25% врачей и 17,2% медсестер.

При этом у 37% медиков из обоих зон на фоне эмоционального истощения за время пандемии возникли проблемы со здоровьем. Причем их усталость, как считает более 90% респондентов, может сказаться или уже сказалась здоровье пациентов. 22,9% тех, кто работают с больными COVID-19, признались, что «истощены и стали более черствыми по отношению к пациентам». В «зеленой зоне» такой вариант ответа выбрали 18,9% медработников.