В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 84.56
Войти в почту

Врачи ковидных госпиталей заявили о желании уволиться

Елена Прошина
18 минут назад

Врачи, работающие с больными COVID-19, пожаловались на усталость и эмоциональное выгорание, сообщает «Коммерсантъ». Согласно опросу, который провели в приложении «Справочник врача», значительная часть медиков из красных зон хотела бы уволиться, а многие не чувствуют поддержки со стороны начальства.

Врачи ковидных госпиталей заявили о желании уволиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди врачей и медсестер, работающих в коронавирусных госпиталях и отделениях, только 12,5% заявили, что все еще «полны сил» и «ходят на работу с интересом». Еще Более 58% ответили, что «идут на работу с интересом, но в целом устали», а почти 30% — «идут на работу без интереса».

Как признались 27,7% врачей из ковидных отделений и почти 32% работающих с ними медсестер, они часто думают об увольнении или же «близки к этому». В «зеленой зоне» — среди тех, кто не сталкиваются напрямую с госпитализированными из-за коронавируса — об увольнении задумываются более 25% врачей и 17,2% медсестер.

При этом у 37% медиков из обоих зон на фоне эмоционального истощения за время пандемии возникли проблемы со здоровьем. Причем их усталость, как считает более 90% респондентов, может сказаться или уже сказалась здоровье пациентов. 22,9% тех, кто работают с больными COVID-19, признались, что «истощены и стали более черствыми по отношению к пациентам». В «зеленой зоне» такой вариант ответа выбрали 18,9% медработников.

68% медиков из красных зон и почти столько же их коллег из «зеленых» признались, что регулярно слышат от руководства слова «Не нравится — увольняйся». 42% врачей в «ковидной» зоне утверждают, что не чувствуют поддержки со стороны начальства. У другой категории процент не ощущающих поддержки превысил 50%.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители